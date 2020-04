Moussa Dembele de Lyon dans le transfert potentiel de Manchester United

Manchester United pourrait avoir la possibilité de résoudre son dilemme d’attaquant en cours après que des informations aient été révélées sur une décision potentielle pour Moussa Dembele de Lyon.

On pense qu’Ole Gunnar Solskjaer est à la recherche d’une couverture en position avant, car Anthony Martial ne peut pas être la seule option du club.

Odion Ighalo s’est joint à la fenêtre de transfert d’hiver pour une période de prêt et, même s’il a bien fait, on pense qu’une solution à plus long terme est recherchée.

Le Nigérian talentueux ajouterait de l’expérience et prouverait la concurrence pour Martial, mais l’éloigner de son club pourrait s’avérer délicat.

Solskjaer a également montré une légère préférence pour les jeunes joueurs alors qu’Ighalo est plutôt vers la fin de sa carrière.

Lyon s’attend à être perquisitionné cet été pour Moussa Dembele (#mufc et Chelsea intéressés) et Houssem Aouar (Man City et Juventus intéressés). Ils prévoient d’autoriser les premiers à partir, mais de conserver les seconds #mulive [l’equipe]

– utdreport (@utdreport) 7 avril 2020

Dembele a été lié à un transfert à Old Trafford dans le passé, mais il est peu probable qu’il soit signé pour une somme assez importante juste pour s’asseoir sur le banc.

Bien que Lyon soit ouvert à la vente, cela ne signifie pas qu’ils se vendront à bas prix, donc les négociations seront probablement encore difficiles.

Si la saison continue et Ighalo conserve sa bonne forme, il sera incroyablement difficile de continuer à l’ignorer pendant bien plus longtemps.

La place de Martial n’est pas garantie, mais il semble idiot de le jeter de côté maintenant après avoir passé tant de temps à essayer de le transformer en attaquant.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.