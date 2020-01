Moussa Wague quitte Barcelone pour Nice

Barcelone a confirmé son nouveau départ en janvier tard vendredi avec Moussa Wague rejoignant Nice en Ligue 1.

L’accord prévoit un prêt complet jusqu’au 30 juin 2020 et comprend une «option d’achat non obligatoire», ce qui signifie que nous pourrions le revoir au Camp Nou.

Voici les détails complets:

«Le FC Barcelone et l’OGC Nice sont parvenus à un accord pour le transfert de prêt de Moussa Wague jusqu’au 30 juin.

«L’équipe de France paiera le salaire du joueur et dispose d’une option d’achat non obligatoire de 10 millions d’euros, plus 500 000 euros en variables.

«Si le club français décidait d’acheter le joueur purement et simplement, le FC Barcelone aurait une future option d’achat pour 15 millions d’euros jusqu’en juin 2021. Après la saison 2020/21, le club se réserve le droit de premier refus sur toute future vente du joueur . “

Source | FC Barcelona

Le départ de Wague semble un peu dommage. Il n’a pas eu trop d’occasions d’impressionner mais a montré du potentiel lors de ses rares sorties en équipe première.