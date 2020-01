Moyes aimerait avoir eu quelques sous-marins supplémentaires; rejette les rumeurs de Cash

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 6:43

David Moyes n’a tiré aucun coup de poing après que son équipe de West Ham ait été éliminée de la FA Cup par West Brom.

Premier but de Conor Townsend a condamné les hôtes à une défaite 1-0 alors que le manager d’Albion, Slaven Bilic, limogé par les Hammers en 2017, est revenu hanter son ancien club.

Avec bêtise pour West Ham, c’était à peu près leur alignement le plus solide disponible tandis que Bilic apportait huit changements au sien, la priorité du Croate se situant dans la course de promotion du Championnat.

Non seulement cela, mais Albion a également joué les 18 dernières minutes avec 10 hommes après que Semi Ajayi ait été expulsé pour une deuxième réservation.

Moyes a fait trois remplacements à la mi-temps et a déclaré: «J’aurais fait quelques autres de plus si j’avais été autorisé à le faire!

«Nous étions en train de passer le ballon et de le faire sortir du terrain. Je pense que ça s’est amélioré, mais nous n’avons pas pu fabriquer quoi que ce soit à blanc.

“Ce n’était certainement pas un manque d’effort. Les joueurs étaient déterminés à bien faire. Nous n’avons tout simplement pas montré une bonne qualité. Nous avons poussé, mais c’est à peu près tout ce que nous avons fait.

«C’était à peu près une première équipe de West Ham aujourd’hui. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour traverser, je voulais donner une course aux coupes.

«Vous le voyez beaucoup dans les cravates, beaucoup de bouleversements, certains beaucoup plus gros que cela. Mais nous devions mieux jouer et nous ne jouions pas mieux. »

Parmi ceux repêchés par Bilic se trouvaient des militants expérimentés Charlie Austin, Chris Brunt et Gareth Barry, vainqueur de la FA Cup il y a neuf ans à Manchester City.

Barry et Brunt ont peut-être un âge combiné de 73 ans, mais ils étaient plus mobiles que quiconque dans le milieu de terrain lourd de West Ham.

Le reste de la formation Baggies avait du rythme, du rythme, de l’intensité et un plan de match clair, qui manquaient tous de la part de la Premier League.

Leur but est arrivé à la neuvième minute après une course sans soucis de Filip Krovinovic sur 40 mètres, qui a provoqué une confusion entre Issa Diop et Carlos Sanchez et a vu le ballon tomber aux pieds de Townsend.

Ils ont gaspillé des chances d’aller plus loin et West Ham a presque arraché une reprise lorsque Mark Noble a flambé de 12 yards en temps d’arrêt.

Les Hammers ne méritaient cependant pas de match nul et Bilic a déclaré: «Je suis heureux, très satisfait du résultat et encore plus de la performance.

«Nous étions positifs depuis le début, nous avons été courageux, nous avons vraiment bien gardé le ballon.

«J’ai dit à la mi-temps que la seule chose dont je n’étais pas content était le score, nous gagnions mais nous aurions dû être plus en forme.

«Après le carton rouge, nous avons dû bien défendre et nous avons bien défendu. Nous les avons limités à peut-être une chance avec Mark à la fin de la partie. Nous le méritions beaucoup, je pense. »

Moyes, quant à lui, a nié que West Ham ait fait une offre pour l’arrière latéral de Nottingham Forest Matty Cash.