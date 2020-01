Moyes dénonce la «mauvaise» décision après que VAR ait refusé un point à West Ham

Date de publication: vendredi 10 janvier 2020 10:37

David Moyes a déploré le fait qu’un “bon but” ait été écarté en temps de blessure après que West Ham a glissé vers une défaite 1-0 face à Sheffield United à Bramall Lane.

Les marteaux pensaient qu’ils avaient arraché un égaliseur tardif après que Robert Snodgrass ait tiré un coup bas à l’intérieur du poteau proche de Dean Henderson, mais les célébrations ont été interrompues après que VAR a repris un handball accidentel de Declan Rice dans l’accumulation.

S’adressant à Sky Sports immédiatement après le match, le patron des Hammers Moyes a déclaré: «Nous méritions au moins un match nul, peut-être plus.

«Nous sommes déçus d’avoir marqué un bon but et cela n’a pas compté.

«Le défenseur a bien fait, a mis la tête dessus, s’est dirigé contre Declan, mais c’était un bon objectif.

“Celui qui l’a vérifié, je pense qu’il s’est trompé parce que c’était un très bon jeu de Declan Rice, où avez-vous mis vos mains, les attacher derrière le dos?”

«Cela ne change pas mon point de vue, nous avons marqué un très bon but. Je suis un footballeur, j’ai regardé et joué toute ma vie et ça me semblait assez bien. Dans l’ensemble, je ne peux pas être déçu de la façon dont les joueurs ont joué. Pas du tout.”

Le résultat de la soirée n’était pas la seule note amère pour les Hammers après que le gardien Lukasz Fabianski a été remplacé après seulement 15 minutes après avoir été blessé après un coup de pied de but.

Concernant la blessure, Moyes a déclaré: Il sentit quelque chose dans sa cuisse. J’espère qu’il ne sortira pas longtemps, mais tant que nous n’aurons pas les scans, nous ne pourrons pas dire de façon concluante ce que c’était. »

Le milieu de terrain Rice était au centre du drame VAR et a parlé avec passion après le match.

«Nous sommes furieux. Tous les gars sont livides », a déclaré Rice à Sky Sports.

«C’est un endroit difficile à venir, c’est grâce à eux qu’ils l’ont résolu. Nous avons créé quelques occasions et manqué quelques occasions. Le but à la fin était difficile à atteindre car un point sur la route aurait été bon pour nous.

“Je viens de le regarder en arrière. Il a frappé le ballon dans ma main. Si vous courez avec vos bras comme ça avec les règles telles qu’elles sont maintenant c’est du handball mais ce n’est pas intentionnel. C’est un coup de pied dans les dents.

“Je pense que ce sont les pensées de tous les joueurs de Premier League, pas seulement moi – à peu près tout le monde ne veut pas avoir VAR dans le jeu.

«Il y a eu tellement de décisions cette saison qui ont été absolument folles. Ils célébraient VAR comme si c’était un but et le football ne devrait pas être comme ça. Nous ne sommes pas trop contents mais c’est dans le jeu maintenant et nous devons continuer.

«Je ne peux pas m’en remettre, il l’a frappé dans ma main. Ce n’est pas du handball intentionnel. Je bourdonnais. J’ai couru 20 mètres sur le terrain, j’ai glissé le ballon pour Snods. »