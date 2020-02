Moyes donne une réponse froide lorsqu’on l’interroge sur les erreurs de Fabianski

Date de publication: Lundi 24 février 2020 10h56

Le patron de West Ham, David Moyes, a pris l’avantage de devenir presque le deuxième équipe à prendre des points à Liverpool dans la campagne actuelle de Premier League, mais a donné un soutien plutôt froid au gardien de but Lukasz Fabianski après que le stoppeur ait offert à Liverpool ses deux premiers buts.

Les marteaux a fait une performance animée à Anfield, mais a émergé du concours sans aucun point à montrer pour ses efforts.

Issa Diop et Pablo Fornals ont tous deux encroché contre la défense la plus méchante de la ligue, mais les Reds ont trouvé un moyen de gagner et ont assuré la victoire à la 81e minute grâce à Sadio Mane.

Parlant à Sky Sports immédiatement après le match, Moyes a déclaré à propos de la performance résiliente de son équipe: «Heureux à bien des égards, nous avons fait un très bon travail. Nous sommes face à un très bon adversaire.

«Je suis plus déçu qu’après nous être retrouvés dans la position que nous avons occupée, nous n’ayons pas tenu le coup. Une déviation chanceuse va contre nous et cela rend les choses vraiment difficiles.

«Je me sentais comme si nous avions fait une bonne performance défensive disciplinée à Manchester City.

«Je pensais que ce soir, nous pourrions peut-être essayer d’aller dans une autre direction et voir si nous pouvions obtenir un résultat ici, mais ce n’est pas facile parce que Liverpool a tellement de munitions.

“Au final, ce n’était pas suffisant.”

Le Fabianski, habituellement fiable, était en faute pour les deux premiers buts de Liverpool et a couronné une nuit torride après avoir été traîné hors de la position du vainqueur de Mane.

RAPPORT COMPLET DE MATCH: Liverpool échappe au but de Liverpool après une victoire 3-2 dans le thriller

Interrogé sur sa performance, Moyes a donné une réponse plutôt froide.

Il a dit: «Il a fait du bon travail pour nous. Mais lorsque vous êtes dans notre position, si vous faites des erreurs individuelles, vous devez les surmonter rapidement et ne plus les laisser se reproduire.

«Nos vrais gros matchs commencent maintenant. Liverpool n’était pas un gros match et Manchester City n’était pas un gros match. Les grands matchs auront lieu dans les huit à dix prochaines semaines et nous avons besoin de tout le monde dans la meilleure forme possible. Je pense que nous jouerons mieux.

“Ce soir, c’est positif. Depuis que je suis avec West Ham, il y a eu beaucoup de points positifs, mais il est difficile de montrer quand nous ne gagnons pas. Ils ont fait du très bon travail, les joueurs, mais ce sont des points que nous voulons. Je préfère venir ici avec les points et dire que nous étions des ordures. “