Moyes évite la décision du VAR affirmant que West Ham a été «fait»

Date de publication: samedi 7 mars 2020 6:46

Le manager de West Ham, David Moyes, a déploré la décision de la VAR qui a condamné son équipe à une autre défaite, déclarant: “Peut-être que l’année prochaine, ce but ne comptera pas.”

Les marteaux étaient beaucoup mieux pour de grandes parties de leur derby de Londres avec Arsenal.

Malgré la domination des Gunners dans les enjeux de possession, les hommes de Moyes ont créé un certain nombre d’opportunités, Michael Antonio, Jarrow Bowen et Sebastian Haller étant entre autres tous coupables de gaspillage devant le but.

S’adressant au match de la BBC du jour suivant le match, Moyes a déclaré: «Nous avons vraiment bien fait, mais le résultat n’était pas bon. L’occasion a été manquée à l’avant car nous avions des chances de marquer. Les opportunités étaient là pour gagner et nous ne les avons pas saisies.

«Avant le match, je sentais que nous pouvions marquer ici, nos joueurs montraient sous leur forme qu’ils pouvaient marquer, donc je suis déçu que nous ayons eu cette opportunité et que nous ne l’avons pas saisie.

«J’ai dit à mes joueurs qu’ils avaient très bien joué, je ne pouvais leur en vouloir.

«Mais ce dont nous avons besoin, c’est de montrer notre qualité au bon moment pour faire la différence. Quand vous jouez de bonnes équipes, vous avez besoin de qualité pour les prendre et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui. “

Sur la décision de VAR qui s’est avérée si cruciale, Moyes a exprimé son mécontentement face au renversement d’un appel aussi serré: «Nous avons réussi grâce à un but de VAR. Peut-être que l’année prochaine, ce but ne comptera pas. Mais nous avons l’un des meilleurs arbitres d’Europe et deux excellents juges de lignes arbitrant ce match. J’aurais fait confiance à leur décision. Je ne pense pas qu’ils devaient aller voir quelqu’un d’autre. “

Les attaquants de West Ham ont bien joué malgré le manque d’avancée, et Moyes était positif quant aux options qu’il a maintenant en matière de sélection: «Jarrod Bowen a très bien joué. Nous voulions le rapprocher de la surface de réparation de l’opposition. Il a frappé le poteau et a très bien fait. Je suis content de lui.

«Nous avons maintenant une bonne compétition pour les places. J’espère que d’ici la fin de la saison, nous obtiendrons des contributions de toute l’équipe et nous mettrons en bonne santé. »

Concernant leur relégation de relégation, l’Ecossais a ajouté: “Nous avons très bien joué aujourd’hui mais je ne veux pas que nous soyons une histoire de malchance. J’ai dit à mes joueurs que je pense que les joueurs ont bien joué, mais débarrassons-nous de ce tag. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Nous devons être plus impitoyables. À ce stade, je préférerais que nous n’ayons pas bien joué et gagné. »