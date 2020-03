Moyes ne peut pas blâmer West Ham – à part un défaut majeur

Date de publication: samedi 7 mars 2020 6:29

David Moyes a dit à ses joueurs de West Ham de ne pas devenir une «histoire de malchance».

Les Hammers méritaient plus de une défaite 1-0 contre Arsenal, les visiteurs manquant de nombreuses occasions de marquer avant que le vainqueur d’Alexandre Lacazette ne soit finalement autorisé à se présenter après un long contrôle VAR.

West Ham a maintenant perdu ses six derniers matchs à l’extérieur – sa plus longue course sans victoire sur la route depuis 2006 – mais Moyes a averti ses joueurs de ne pas se sentir désolé pour eux-mêmes.

Il a déclaré à la BBC: «Nous avons vraiment bien fait mais le résultat n’était pas bon. Les opportunités étaient là pour gagner et nous ne les avons pas saisies.

«Je sentais avant le match que nous pouvions marquer ici. Nos joueurs montraient sous leur forme qu’ils pouvaient marquer, donc je suis déçu. J’ai dit à mes joueurs qu’ils avaient très bien joué; Je ne pouvais pas leur en vouloir. Mais ce dont nous avons besoin, c’est de montrer notre qualité au bon moment pour faire la différence.

«Je ne veux pas que nous soyons une histoire de malchance. J’ai dit à mes joueurs que je pense qu’ils avaient bien joué, mais débarrassons-nous de ce tag. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Nous devons être plus impitoyables. À ce stade, je préférerais que nous n’ayons pas bien joué et gagné. »

Concernant la décision de VAR, Moyes a déclaré: «Nous avons réussi grâce à un but de VAR. Peut-être que l’année prochaine, ce but ne comptera pas.

«Mais nous avons l’un des meilleurs arbitres d’Europe et deux excellents juges de lignes arbitrant ce match. J’aurais fait confiance à leur décision. Je ne pense pas qu’ils devaient aller voir quelqu’un d’autre. “

