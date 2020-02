Moyes nie que la star soit le sauveur de West Ham alors qu’il promet de construire “ quelque chose de spécial ”

Date de publication: samedi 29 février 2020 7:42

David Moyes s’est soutenu pour créer «quelque chose de spécial» à West Ham s’il a le temps de réussir.

West Ham est sorti de la zone de relégation avec une victoire 3-1 sur Southampton, Jarrod Bowen marquant son premier but depuis son arrivée à Hull City en janvier.

Il s’agit de la première victoire de West Ham en championnat depuis le jour de l’An, mais Moyes insiste sur le fait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne se remettent sur la bonne voie.

Il a déclaré à Match of the Day: «Nous en avions certainement besoin, mais je l’ai dit avant le match – de bonnes performances conduisent à des résultats. Nous avons eu une bonne performance contre Liverpool, les joueurs se sont améliorés, nous avons eu des matchs vraiment difficiles et nous l’avons affronté aujourd’hui.

«Nous avons fait de nombreuses occasions. J’étais plus déçu que nous ayons raté certaines occasions. Nous aurions pu être loin de vue plus tôt.

«Il y a eu beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bonnes performances. J’ai eu quelques garçons du championnat [like Jarrod Bowen] – J’espère que j’ai une idée de ce que je fais avec eux. Il a montré exactement ce qu’il a montré à l’entraînement, qu’il peut marquer, mais nous ne pouvons pas l’amener ici et agir comme s’il était le sauveur de West Ham.

“Nous avons été [the relegation zone] pendant quelques semaines mais j’ai toujours pensé que nous avions l’opportunité de gagner des matchs. Nous avons remporté la première victoire aujourd’hui, nous devons saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous, car cela va être serré et pourrait aller jusqu’à la dernière minute.

«La foule était super. C’était comme une vente à guichet fermé. La foule était juste derrière l’équipe, et depuis que je suis ici, elle a été formidable. Tout le monde sait à quoi ressemblent vraiment les supporters de West Ham et nous en avions besoin aujourd’hui, et nous en aurons également besoin dans les semaines à venir.

«Je suis heureux parce que nous nous éloignons du bas de la ligue. J’espère que nous serons en sécurité sous peu et ensuite je pourrai mettre les choses en place pour que nous nous améliorions et devenions meilleurs. Si j’en ai l’occasion, je pense que je peux changer cela et en faire quelque chose de spécial, mais je ne peux pas le faire tout de suite. “

Lire la suite: Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a averti sévèrement ses joueurs de la menace de relégation après leur défaite face à West Ham.