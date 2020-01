Moyes recouvre les rumeurs de Barkley; réagit au manque de Fernandes

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 16h15

Le patron de West Ham, David Moyes, a refusé de répondre aux questions concernant l’intérêt signalé de son équipe pour le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley.

Les rapports de jeudi ont affirmé que Moyes tient à amener l’international anglais Barkley au London Stadium dans le cadre d’un prêt, bien que les Bleus auraient résisté aux approches des Hammers.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, cependant, Moyes n’était pas d’humeur à discuter des allégations.

Il a déclaré: «La seule chose que je ne ferai jamais, c’est de parler des joueurs des autres clubs, afin de ne pas déranger les autres managers, et c’est mal de le faire.

“Tout ce que nous pensons améliorera notre côté, nous serons intéressés à essayer de le faire.”

La spéculation suit L’annonce par Tottenham d’un accord de prêt mercredi pour Gedson Fernandes de Benfica, qui était également sur le radar de West Ham.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu de perdre contre le joueur de 21 ans, Moyes a déclaré: «Ai-je été déçu? Et bien je ne sais pas, on verra avec le temps.

«Je suis sûr que Tottenham le verra comme une bonne signature. Nous avons d’autres objectifs que nous avons en tête et nous envisageons et nous chercherons à trouver les bons si nous pouvons le faire. “

Ce week-end marque le 10e anniversaire de l’achat de West Ham par David Sullivan et David Gold.

Les marteaux a fait le déplacement controversé vers le stade olympique à ce moment-là, mais les progrès sur le terrain n’ont pas été aussi évidents – ils étaient 17e au moment de la prise de contrôle et ils débuteront contre Everton samedi 16e.

Sullivan et Gold se sont tournés vers Moyes le mois dernier pour remplacer Manuel Pellegrini, ayant précédemment choisi de ne pas renouveler le contrat de l’Ecossais après son précédent mandat de six mois.

Cependant, Moyes a déclaré: “Je les ai trouvés très bons et cela peut sembler étrange pour quelqu’un qui a été lâché par eux il y a un an et demi.

«Je les ai trouvés très droits, ils parlent correctement. J’ai eu la chance de travailler avec d’autres types de propriétaires et parfois vous souhaitez toujours quelque chose de mieux et l’herbe n’est pas toujours plus verte.

“M. Sullivan et M. Gold ont toujours été prêts à aider, pour voir s’il y a quelque chose dont j’ai besoin, donc je ne ferais que dire de bonnes choses.”

Felipe Anderson est incertain face à Everton après s’être blessé aux côtes à Sheffield United la semaine dernière.