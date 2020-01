Moyes regrette une «occasion» manquée, réagit aux manifestations de West Ham

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 6:22

David Moyes a estimé que West Ham avait laissé une opportunité de gagner trois points précieux entre leurs doigts après avoir été retenu 1-1 par Everton.

Les Hammers étaient d’une bonne valeur pour l’avance en première mi-temps que leur avait donnée le défenseur Issa Diop, mais Everton son dos presque immédiatement à travers Dominic Calvert-Lewin.

“Je pensais que la première mi-temps était meilleure que la seconde mi-temps, nous avons eu nos chances en première mi-temps mais ne les avons pas saisies”, a déclaré Moyes.

«Je pensais que c’était une opportunité d’obtenir trois points mais Everton est en forme. Donc je savais que ce serait serré et avec les deux équipes, il manquait quelques meilleurs joueurs, je pensais que ça pourrait être nip and tuck et revenir aux coups de pied arrêtés, et c’est ce qui s’est passé.

“Mais chaque point est vraiment important pour le moment, nous sommes dans une partie serrée de la division.”

Diop a frappé d’une tête d’un coup franc de Robert Snodgrass, mais Calvert-Lewin a terminé au deuxième poteau d’un coin pour refuser aux propriétaires de West Ham David Sullivan et David Gold un joyeux anniversaire.

Ce week-end marque 10 ans depuis que Sullivan et Gold ont acheté West Ham, et le duo controversé a admis dans leurs notes de programme que le club n’avait pas progressé sur le terrain autant qu’il l’avait espéré à l’époque.

Il était difficile de contester ce sentiment car West Ham était 17e quand ils ont pris le relais, et une décennie plus tard, ils ont donné le coup d’envoi contre Everton dans exactement la même position.

En fait, «10 ans d’échec» a été le verdict des centaines de supporters désenchantés qui se sont rassemblés devant le stade pour protester contre les propriétaires avant le match.

Moyes a ajouté: «La meilleure chose que je puisse faire est de leur donner une équipe. Je veux que les supporters restent juste derrière les joueurs.

«Il y a eu de petites améliorations, nous ne concédons pas trop de buts, mais ce dont nous avons besoin, c’est de leur donner une équipe pour leur donner quelque chose à crier. Je suis heureux d’assumer cette responsabilité. “

