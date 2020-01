Moyes soutient les 5 M £ de West Ham à la poursuite d’un défenseur de 25 ans – HITC

Newcastle United pourrait perdre Javier Manquillo, West Ham lorgnant un arrière droit de Premier League dont le contrat expire en juillet.

David Moyes veut travailler à nouveau avec Javier Manquillo, selon Northern Echo, avec West Ham désireux de réunir l’Ecossais avec le défenseur de Newcastle United.

Cela en dit long sur la façon dont Manquillo a joué en noir et blanc récemment qu’un joueur qui était loin d’être le favori des fans à St James’s Park l’année dernière a maintenant des supporters inquiets de son départ.

Le compagnon espagnol est hors contrat à la fin de la saison et, sachant que le propriétaire de Newcastle Mike Ashley a toujours un bénéfice en vue, The Echo rapporte que West Ham a mis en place des plans pour une offre de 5 millions de livres sterling.

Et la présence de Moyes dans la pirogue du London Stadium ne fera que renforcer les espoirs des Hammers de leurrer un arrière droit de Liverpool et de l’Atletico Madrid dans le sud.

Le tacticien expérimenté a eu le plaisir de mettre Manquillo en prêt pendant son sort malheureux à Sunderland en 2016/17, déclarant au site officiel du club qu’il “avait hâte de travailler avec Javier. Il a des qualités et il était un joueur des moins de 21 ans avec l’Espagne. »

Trois ans et demi plus tard, l’Echo rapporte que Moyes soutiendra les tentatives de West Ham de signer un joueur qui est apparu pour la première fois sur son radar lors des dernières semaines de travail de Manuel Pellegrini.

L’arrière droit a été quelque peu problématique pour les Hammers ces derniers temps, et Ryan Fredericks devant manquer au moins un mois à cause d’une blessure, un nouvel ajout semble encore plus nécessaire.

À l’heure actuelle, Pablo Zabaleta, 34 ans, est le seul arrière droit senior à la disposition de Moyes – et l’Argentin autrefois brillant a regardé l’ombre de son ancien moi depuis son arrivée dans la capitale. Manquillo apporterait le genre d’énergie que Zabaleta ne peut plus fournir et il est un défenseur bien plus fiable et face à face que le Fredericks excitant mais erratique.