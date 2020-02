Müller accuse les méthodes d’Ancelotti

Dans une interview avec Athletic The Athletic ’, THomas Müller a impitoyablement accusé la direction de Carlo Ancelotti à Munich: «Lorsque nous avons réussi à avoir de la stabilité et à contrôler le jeu, il m’a été plus facile d’avoir un impact positif. Et dans les années qui ont suivi le départ de Guardiola, nous n’avons pas réussi. En fait, c’était parfois comme être dans le Far West. Tout ce pour quoi nous nous étions battus, tout ce que nous avions appris pendant ces merveilleuses années, avait disparu. & rdquor;.

SPORT.es

Le footballeur allemand controversé a reconnu que les footballeurs de «Mia san Mia» se sont réunis pour forcer le licenciement de l’entraîneur transalpin. Il y a eu un boycott contre les méthodes du «Carletto» dans le vestiaire bavarois. En fait, Müller était l’un des «chefs» de la rébellion contre l’entraîneur. Ancelotti était à peine un an et demi en tant que locataire du banc Allianz.

Le milieu de terrain bavarois a perdu de sa visibilité avec l’arrivée de l’Italien sur le banc et n’a pas digéré son nouveau «statut» dans l’équipe. Guardiola avait fait de lui un élément fondamental du Bayern et tout est allé en enfer avec Ancelotti. Le pouvoir des joueurs dans les clubs est énorme.