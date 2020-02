Muller contre Ancelotti: “Après Guardiola, le Bayern est devenu le Far West” | Estero

Attaque difficile par Thomas Muller à Carlo Ancelotti. Interviewé par The Athletic, le vétéran du Bayern Munich a parlé de ce qui s’est passé après l’adieu aux Bavarois de Pep Guardiola, remplacé par Ancelotti dans un règne qui a duré un an et trois mois: “Quand nous avons réussi à avoir la stabilité et le contrôle du jeu, il m’a été plus facile d’avoir un impact positif. Et dans les années qui ont suivi le départ de Guardiola, nous n’avons pas réussi En fait, parfois, on avait l’impression d’être dans le Far West. Tout ce pour quoi nous avions combattu, tout ce que nous avions appris pendant ses merveilleuses années était perdu. On avait l’impression que tout pouvait arriver. Peut-être que pour les spectateurs c’était encore plus de plaisir. ”