Munich a battu Cologne et reste un leader absolu en Bundesliga »Football Press

Dimanche 16 février 2020

L’équipe bavaroise n’a eu aucun inconvénient à vaincre 4-1 en tant que visiteur de la colonie et être à nouveau pointeur dans la ligue allemande. L’équipe dirigée par Robert Lewandowski n’a eu aucune pitié dans les 12 premières minutes du match où il a marqué trois buts.

Une autre journée tranquille pour le Bayern Munich en Allemagne. Les “Bavarois” n’ont trouvé aucune résistance lors de leur visite à Cologne et l’ont dépassé 4-1 à la 22e date de la Bundesliga, ratifiant le leader et candidat au titre. L’équipe de Hans-Dieter Flick était évidemment supérieure à un ensemble de «chèvres» lissées marchant au bas de la table et mettant en péril leur permanence dans la division d’honneur.

Au début du match, les Reds n’ont eu aucun problème à démontrer leur immense supériorité en marquant trois buts en 12 minutes. Les responsables étaient Robert Lewandowski (3 ′), Kingsley Coman (5 ′) et Serge Gnabry (12 ′) s’assurant qu’avant que le public ne s’installe, ils avaient déjà condamné le match. L’équipe locale, abasourdie, ne savait pas comment réagir et se dévouait pour se défendre afin d’éviter une victoire historique. Heureusement pour l’hôte, la première mi-temps s’est terminée sans plus de buts.

Déjà en complément, les Bavarois prolongeaient l’avantage avec le double de Serge Gnabry (66 ′), marquant 4-0 pour l’étranger. Pour l’anecdote, la remise de la colonie a été laissée aux pieds de Mark Uth (70 ′) qui a constitué une défaite qui pourrait facilement être beaucoup plus large.

De cette façon, le Bayern Munich a ratifié son favoritisme et a de nouveau terminé une nouvelle journée de football allemand en tant que leader avec 46 unités, un à Leipzig et quatre du Borussia Dortmund, ses gardes du corps les plus proches. Vendredi prochain (21/21), Munich recevrait Padeborn.

Du côté de Cologne ils sombrent en quatorzième position avec 23 points à 6 d’être en position de descente. La prochaine date sera comparée au Hertha Berlin.

Galerie d’images