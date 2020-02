Muravera-Turris 0-3, les coraux mettent la flèche dans la seconde moitié et déposent le set

MURAVERA (SU). Au stade municipal de muravera les hôtes défient les dirigeants Turris, course valable pour le 25e jour du championnat de Série D groupe G. Les Sardes sont revenus de leurs pairs à l’extérieur contre Latina, sont en neuvième place à +4 sur la zone de playout, tandis que les coraux ont balayé Budoni à domicile et mènent le classement avec sept points d’avance sur Ostia Mare.

TURRIS CINICA, MURAVERA ALIVE

Premières minutes d’étude, puis à 9 ‘Manca envoie le ballon derrière le gardien de corail en corner, l’arbitre annule pour une touche nette de la main du footballeur sarde. Les hôtes sont prêts, une bonne balle dans la surface, car à 19 ‘Le centre de Satta traverse toute la surface de réparation sans qu’aucun partenaire ne trouve l’écart décisif. Pousse la Muravera, plan insidieux de La Vista rejeté avec des coups de poing de Lonoce. A la première occasion réelle, Turris passe: l’erreur de Martorel qui n’est pas signifiée avec un partenaire et donne à Celiento une balle à déposer uniquement sur le filet. A 37 ‘Bonacquisti mène la réaction de Muravera, tentative sur le côté. La première mi-temps se termine par une belle opportunité pour les hôtes, Kujabi dans la zone donne un coup de pied dans le filet mais le ballon défile très peu à gauche de Lonoce.

BIS CORALLINO, SOWE LE FERME

Les Sardes commencent bien, bonne maîtrise du jeu et première chance avec Manca à 56 ‘, faible tentative dans les bras du gardien des coraux. 60 ”plus tard vient le bis des Turris avec Longo, l’attaquant reçoit verticalement d’Aliperta et devant le gardien de but n’a pas tort. En faisant tourbillonner les taux de change, le doublement a affaibli les ambitions de reprise de Muravera. A 70 ‘près du set de trois l’équipe corail, sur la contre-attaque Prisco envoie un peu sur le côté. Les hommes de Fabiano déposent le trio à 78 ‘avec Sowe sur la contre-attaque, action parfaite des coraux qui clôturent les comptes. A 88 ‘d’invités proches du poker, Sowe termine tout de même un bon redémarrage mais le post lui refuse l’accolade. Le défi se termine sur trois à zéro, les coraux avec une belle seconde mi-temps clôturent le concours, les sardes durent un temps puis descendent à distance.