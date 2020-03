Musique qui unit: émission de charité à la télévision pour lutter contre le coronavirus potins

“Ce dont le monde a besoin maintenant, c’est de l’amour”. Marco Mengoni de sa maison milanaise le chante, Hal David et Burt Bacharach l’ont écrit au milieu des années 60 et nous le pensons tous en ces jours difficiles d’urgence, de peur et de tribulations. Amour et solidarité: ce sont les forces vives dont ceux qui restent à la maison doivent puiser pour aider ceux qui sont en ces jours à nous aider. et la musique, comme le dit Tiziano Ferro de Los Angeles, est un remède gratuit pour notre âme.

Nous avons eu tout ce soir clair, suite à la télévision “Musica che Unite”: une émission de charité qui, plutôt qu’un Live Aid de notre temps, représentait une soirée intime de grattage avec des amis, pour recueillir des fonds précieux pour la protection civile, dirigée par la voix suggestive de Vincenzo Mollica. Alors, avouons-le, le côté le plus intime de la musique, celui de l’acoustique, est celui qui frappe le plus le cœur. C’est frappant même si certaines performances sont peut-être trop douces et certains discours ont tendance à être banaux. Il est frappant car il peut vous accompagner et réchauffer votre cœur en ces nuits de printemps anormales.

C’est dans la simplicité des pièces jouées dans la maison que nous avons découvert ce soir comment la musique transversale peut vraiment embrasser toute l’Italie. Au départ de Bergame, une ville battue et frappée au cœur plus que toute autre par cette urgence Covid-19, chantée dans l’un des moments les plus excitants de la soirée par Riccardo Zanotti des Pingouins tactiques nucléaires comme le plus beau compliment à la personne que nous aimons, jusqu’à Lecce, la ville de Negramaro qui nous rassure que “le bon vieux temps reviendra avec leurs chemises brillantes”.

Et puis il y a Cesare Cremonini de Bologne qui chante Poetics and A better day, Levante de Turin qui joue avec son Tikibombom, Bocelli que de Forte dei Marmi chante un émouvant Gino Paoli à dédier à son père, Francesca Michielin qui de Milan duos à distance avec Fedez sur les notes de Magnifico, Diodato aussi de Milan chantant la chanson du triomphe dans le dernier Sanremo, Fai Rumore e Mahmood qui se produit au piano avec Rapide.

Et encore une fois Tommaso Paradiso qui de Rome nous invite à “ne pas avoir peur”, tandis qu’entre guitare et piano est interrompu par le chien Ugo (comme cela est également arrivé à Billie Joe Armstrong de Journée verte sur l’émission caritative américaine diffusée dimanche soir sur Fox et animée par Elton John). Les performances de Tiziano Ferro qui excite avec sa version d’Au moins vous dans l’univers de Mia Martini et Riccardo Cocciante qui de Dublin revient se faire entendre avec Tu Italia et Se Siamo ensemble.

Les grands sportifs italiens ne manquent pas: Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi et Gregorio Paltrinieri. Parmi les performances les plus intéressantes figurent celles de Brunori Sas, Gazzelle et Calcutta: le présent et l’avenir de l’écriture de chansons italiennes. Le premier, avec le texte de son “La vérité”, nous laisse peut-être le meilleur espoir pour notre avenir après cette urgence: “Vous avez remarqué, oui, que vous passez toute la journée à dessiner ce petit bateau au milieu de la mer et tu ne te jettes jamais? “. Et puis Prenons ces jours pour dessiner ce que nous aimerions faire quand ce cauchemar sera terminé et ensuite jetons-nous, comme nous ne l’avons jamais fait auparavant, une œuvre d’art de reconstruction pourrait sortir.