MVP du mois de Serie A, en janvier triomphe CR7 et ses numéros monstrueux

L’initiative de la Ligue de Serie A qui, à partir de cette année, a établi le MVP mensuel reconnu de temps en temps aux joueurs qui ont des numéros particulièrement distingués en main.

SYSTÈME CERTIFIÉ

Le prix MVP de janvier il a donc été affecté au joueur de la Juventus Cristiano Ronaldo. Le classement final a été établi selon les enquêtes statistiques Stats Perform (système breveté en 2010 avec K-Sport), à l’aide des données de suivi enregistrées par Netco Sports. Parmi les principales caractéristiques qui ont permis au numéro 7 de la Juventus d’exceller par rapport à d’autres grands champions, les données suivantes sont mises en évidence:

– une performance d’efficacité technique de 94,3% et une efficacité physique de 91,5%;

– un taux de réussite de plus de 50% dans les passages extrêmement difficiles;

– pointe l’adversaire dans 80% des occasions offensives 1vs1, le sautant dans 50% des cas;

– un pourcentage de choix de la solution optimale et un mouvement de 94%;

– un indice d’agression de 94,5% et une efficacité de 89% en pressing défensif.

Ph Juventus, Ronaldo

LES MOTS DU PDG

“Le début de 2020 de Cristiano Ronaldo a débuté de la meilleure façon, en quatre matchs, il a marqué 7 buts, dont un triplé et un doublé, servant une passe décisive et contribuant par ses performances à la primauté au classement de la Juventus. Le champion du Portugal traverse un moment de forme extraordinaire, considérant qu’il a marqué en huit matchs consécutifs. Nous sommes heureux d’avoir avec nous l’un des joueurs les plus forts de tous les temps, qui a choisi l’Italie l’année dernière pour se tester dans le championnat le plus difficile du monde et lors de sa première saison en Serie A, TIM a remporté le MVP comme le meilleur joueur du tournoi “, a-t-il déclaré Luigi De Siervo, PDG de Lega Serie A.

L’attaquant de la Juventus sera décerné dimanche 2 février au stade Allianz, avant le match contre la Fiorentina prévu à 12h30.