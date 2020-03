‘Nacho’ Fernández a continué à parler de la pénalité non perçue à la fin de la Super League

Je veux direLe milieu de terrain de la star de River a de nouveau évoqué le penalty non encaissé contre l’Atlético Tucumán, qui aurait pu guider le «Millionaire» vers le titre. Quoi qu’il en soit, la réalité est que Boca l’a gagné.

Ignacio Martín Fernández est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe Marcelo Daniel Gallardo. Est-ce que le Club Atlético River Plate se vante d’avoir un jeu attrayant et offensif, et c’est là que «Nacho» fait la différence être le cerveau des actions qui sont agréables au vu de l’arc rival.

L’un d’eux s’est produit dans la nuit de Tucumán, où River a perdu la Super League en faisant match nul 1 à 1 contre l’Atlético. Patricio Loustau n’a pas vu l’infraction. et il croyait que le footballeur «millionnaire» simulait son manque. Cependant, la caméra «replay» a laissé le juge en preuve.

Et après la victoire en Copa Libertadores contre Binacional, ‘Nacho’ a continué à parler de cette action qui aurait pu valoir un titre local. Qu’est-ce que Fernandez a dit?

“Oui, eh bien. Ce sont des situations de match. C’était un criminel à moitié idiot, c’est pourquoi je suis tombé comme ça. Patricio pensait qu’il avait simulé. Cette fois, c’était pour l’autre côté”, a déclaré Ignacio, en dialogue avec ESPN. Comme si c’était du sarcasme, Le joueur numéro 26 de River a botté un penalty contre Binational et l’a écrasé sur la barre transversale.