Nacho: “Je suis sûr que nous jouerons au football cette saison à moins qu’il ne se passe quelque chose d’étrange”

Le défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez a parlé à son frère et ancien joueur de l’académie du Real Madrid Alex Fernandez via Instagram Live et a expliqué qu’il pensait que la saison 2019-2020 pourrait encore être terminée.

«Je suis sûr que nous allons jouer, il y a beaucoup de gens qui travaillent et le football est notre métier. Je suis sûr que nous jouerons au football cette saison à moins qu’il ne se passe quelque chose d’étrange au cours des prochains jours », a-t-il déclaré.

La situation de la pandémie de coronavirus s’est beaucoup améliorée en Espagne ces derniers jours et le gouvernement envisage déjà de reprendre certains secteurs de l’économie. Des informations de la presse espagnole suggèrent que les équipes de football pourraient reprendre l’entraînement d’ici le 11 mai.

Nacho a également parlé de son avenir. Le défenseur n’a pas été un joueur pertinent depuis un certain temps mais semble satisfait de son rôle et veut se retirer en tant que joueur madrilène.

«Il me reste deux ans dans mon contrat et je voudrais me retirer en tant que joueur du Real Madrid parce que cela a toujours été mon club. Chaque été, je vois des rumeurs sur mon avenir et je ne sais pas ce qui va se passer. Je parle toujours à mon entraîneur et je respecte la décision de lui et du club et nous arrivons toujours à un accord. Je ne sais pas ce qui va se passer », a déclaré Nacho.

Le défenseur espagnol donne à Zidane la possibilité de faire pivoter plusieurs positions, car il peut jouer en tant que défenseur central et aussi en tant qu’arrière sur les deux flancs. C’est précieux et l’une des principales raisons pour lesquelles l’entraîneur français voudra probablement le garder.