Nacho: “L’entraîneur m’a dit d’aller au poste le plus proche.”

Nacho, le héros d’une énorme victoire à l’Estadio Jose Zorilla dimanche soir, a parlé de différentes choses après ce match, touchant tout depuis son but, le décès de Kobe Bryant, le retour de Hazard et le prochain match contre l’Atletico.

«Ça va être un match difficile. Le football ne s’arrête pas et même si vous avez fait beaucoup de bonnes choses dans le passé, c’est le présent qui compte. Ils ont une semaine pour se préparer car ils ne sont pas dans la coupe et viendront tout donner au Bernabeu. C’est toujours comme ça. Quand quelqu’un est en panne, il se bat plus fort et l’Atlético est une équipe avec ces valeurs. C’est un derby, nous sommes en très bonne forme et si nous égalons leur intensité avec le soutien de nos fans, nous pouvons les battre. Mais il faut d’abord penser au match de Saragosse ».

«Je l’ai découvert après l’échauffement. Je suis très triste, sa fille était là aussi. J’adore le basket et j’ai grandi en le regardant. C’est une honte et nous devrons faire un gros câlin à nos familles. Je suis principalement bloqué par sa mentalité de gagnant, son travail acharné tous les jours et sa foi en lui-même. C’est ce qu’il a laissé pour beaucoup de gens et nous essaierons de nous souvenir de lui toujours pour ça ».

«C’était étrange parce que je n’allais pas monter et l’entraîneur m’a dit d’aller au poste le plus proche. C’est la vie, parfois vous êtes au bon endroit au bon moment et aujourd’hui les choses se sont bien passées. La première chose qui m’est venue à l’esprit ce soir, c’est que l’entraîneur m’a dit de monter. »

”18 joueurs ayant marqué est positif et cela signifie que nous sommes tous branchés et que nous cherchons à attaquer. Nous devons bien défendre et l’équipe le fait, nous avons gardé beaucoup de draps propres. Il y a beaucoup de joueurs qui marquent et c’est bon pour l’équipe ».

“Hazard se remet, mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il ait des minutes maintenant dans une semaine. Il est de retour depuis six jours et ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe. Nous devons être réalistes, nous attendons tous qu’il revienne et qu’il aide l’équipe ».