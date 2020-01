Nacional confirme plusieurs matchs amicaux – Onefootball Español

Déjà au milieu de la pré-saison, l’équipe tricolore a plusieurs matchs amicaux devant elle, en plus de ceux déjà confirmés contre River Plate et Ardija du Japon.

L’équipe nationale jouera des matchs amicaux avec River Plate et Ardija du Japon, le 11 janvier et le 9 février respectivement. Il a maintenant été confirmé que ceux dirigés par Gustavo Munúa joueront également deux matchs de plus à l’intérieur, contre l’équipe nationale de Floride et l’Atlético Rafaela.

Bonjour! Le professeur @Felix_MarVar marque le pas et le sac continue de travailler dur avec les objectifs clairs. # Nacional2020 #SomosNos pic.twitter.com/wGmYL6q41k

– National (@National) 7 janvier 2020

Le match amical avec la Floride aura lieu le 15 de ce mois au stade des champions olympiques, tandis qu’avec Rafaela, Nacional aura 21 ans au stade José Antonio Lavalleja.

De plus, les tricolores n’ont pas encore confirmé un autre match amical avec Gymnastique et Escrime de La Plata, qui aurait lieu le 18 janvier à Paysandú.