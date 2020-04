Nagelsmann clarifie la raison des substitutions de Dani Olmo à Leizpig

Certes, quand Dani Olmo a signé pour Red Bull Leizpig, il s’attendait à autre chose. Les doutes initiaux, les substitutions et le coronavirus ne lui ont pas permis de s’adapter à l’équipe aussi vite qu’il l’aurait souhaité. Il est arrivé en janvier pour 20 millions d’euros et, pour le moment, il n’a joué que quelques minutes en cinq matchs.

14/04/2020

Agir à 21:31

CEST

SPORT.es

Après avoir accumulé seulement 30 minutes lors des cinq derniers matchs – parmi eux, les deux de la Ligue des champions contre Tottenham de Mourinho – de son équipe devant COVID-19, l’entraîneur des Allemands, Julian Nagelsmann, a expliqué dans une interview avec le journal Bild la raison des substitutions de l’international espagnol dans une phase importante de la saison: “Nous avons eu beaucoup de matchs assez serrés et serrés. Souvent, nous devions nous concentrer sur la défense”.

Justement, le point faible d’Olmo, selon le jeune entraîneur: “Il doit encore s’adapter à la vitesse de jeu de la Bundesliga et améliorer sa vitesse défensive. C’est différent de la ligue croate, mais c’est un processus très normal. “Bien sûr, Nagelsmann admet que “Il a une capacité technique inhabituelle”Il espère donc qu’il “joue de bons matchs avec nous”.

Le Catalan a été déçu par plusieurs interviews, comme celle du journal AS, pour la position dans laquelle il a débuté lors de ses premières rencontres en Allemagne: “J’ai joué quatre matchs dans quatre positions différentes: couloir, pivot, 9 et intérieur, et dans aucun d’eux, je ne peux plus jouer”.

Dani Olmo était la star du Dinamo Zagreb et est une partie importante de l’équipe espagnole des moins de 21 ans. Cela sonnait pour des équipes comme le FC Barcelone, une équipe où il a joué dans les catégories inférieures, mais a choisi de poursuivre son aventure en Europe et atterrir sur une équipe où vous pourrez profiter de plus de minutes.