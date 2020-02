Nagelsmann possédera le football et conduira les Spurs à la jalousie

Qui est le héros de cette semaine, Johnny?

Notre héros cette semaine est un manager aux longues jambes de 6 ′ 3 ″, né à Landsberg am Lech, en Allemagne de l’Ouest, qui n’a que 32 ans – et a l’air dix plus jeune que cela. Il a déjà été patron pendant quatre ans en Bundesliga, d’abord avec 1899 Hoffenheim (vous n’aimez pas seulement un club qui préfixe son nom avec un an?) Et maintenant avec RB Leipzig, qui est deuxième, juste un point derrière le Bayern Munich. Il aime dire que «le coaching est composé à 30% de tactiques et à 70% de compétences sociales», ce qui semble juste.

Bien que sur les livres en tant que joueur pour 1860 Munich II et FC Augsburg II, il n’a jamais joué un match senior et a dû prendre sa retraite en raison d’un genou sévère et persistant, après quoi il est allé à l’université pour étudier l’administration des affaires, en passant à la science du sport après quatre mandats. Par la suite, il est devenu entraîneur, retournant à Augsbourg pour travailler sous Thomas Tuchel.

A repris Hoffenheim en février 2016 et transformé sa saison, remportant sept matchs sur 14 pour les sortir de la relégation et l’année suivante, ils terminent quatrième. Cela, ainsi que son style de ligne de touche distinctif, ne sont pas passés inaperçus et les rumeurs ont grandi que le Bayern Munich serait son prochain club.

Largement considéré comme l’un des entraîneurs les plus passionnants du football mondial, il est le plus jeune entraîneur de la Bundesliga et, sans surprise, le plus jeune à être en charge de 100 matchs. Souvent appelé un manager hipster, peu importe ce que cela signifie, généralement par des personnes qui n’ont aucun intérêt pour le football au-delà de ces côtes.

Ce sera donc Julian Nagelsmann.

Qu’ont-ils fait pour mériter cela alors?

Tout simplement Spurs scolarisés avec son équipe de Leipzig en Ligue des champions, donnant une leçon de football moderne à un manager qui semble de plus en plus à court d’idées comme il l’est des attaquants.

Ironiquement, il était surnommé le Mini-Mourinho par Tim Wiese à l’époque où il était entraîneur adjoint à Hoffenheim. En une minute, ils auraient pu être trois. Pas si mini maintenant, semble-t-il.

Les gens de chez Analyse totale du football résume très bien le principe de base de la verticalité de Nagelsmann.

«Cela signifie simplement que le ballon ne sera pas cyclé d’un côté à l’autre sans but le long de la ligne défensive. Au lieu de cela, pour chaque joueur qui reçoit, il y a une priorité claire et c’est de chercher à jouer en avant. Évidemment, il y a des moments où il n’y aura pas de passage vertical clair ouvert. Dans ce cas, le ballon sera déplacé et le prochain joueur cherchera une passe verticale. »

Et c’est pourquoi Leipzig est si bon à regarder et pourquoi ils peuvent mettre les équipes de côté s’ils ne sont pas préparés; Les éperons n’étaient pas du tout prêts pour cela.

Après une époque où possession de football était à la mode et pour certains avaient atteint un statut presque saint, moralement supérieur, cette franchise plus typique et ce manque de souci pour la rétention de la balle pour elle-même est comme de la bière glacée le jour le plus chaud de l’année. On a dit que son système reposait moins sur le travail d’équipe, en soi, et plus sur les individus qui atteignent des objectifs personnels qui font collectivement une équipe réussie. La croyance sous-jacente à cela est que les joueurs sont avant tout motivés par la réussite personnelle, plutôt que par le fait que leur identité soit incluse dans le groupe. En identifiant cela, il pourrait bien se brancher sur la nature du footballeur moderne qui est moins susceptible d’avoir la fidélité d’un club traditionnel et peut être en mouvement toutes les quelques années.

Avec la tactique de succès et d’espoir de Tottenham apparemment la seule idée dans le manuel de jeu de Mourinho, il semblait que la majeure partie du jeu ressemblait à si les deux parties jouaient deux versions très différentes du jeu. Comme l’a dit succinctement Jonathan Liew son rapport de match:

«… Alors que Tottenham tentait vainement de les contrecarrer avec un rythme décousu et des balles longues sans conséquence sur le terrain, il était difficile de ne pas sentir que ce n’était pas simplement un objectif séparant ces équipes mais quelque chose de plus fondamental que cela: un gouffre d’ambition, d’approche, peut-être même du temps. “

Pour plus de détails sur les tactiques de Nagelsmann, je le recommande vivement du toujours savoureux Tifo Football.

Bien que le projet RB Leipzig ait de nombreux adversaires, il s’agit d’un club qui n’a pas encore dépensé 20 millions de livres sterling pour un seul joueur et qui a dépensé 22 millions de livres sterling l’été dernier, ce qui met en perspective le vomi d’argent d’un projectile d’un club de Premier League. La saison précédente, ils avaient réalisé un profit de 6 millions de livres sterling sur les transferts, grâce aux 54 millions de livres sterling que Liverpool avait payés pour Naby Keïta. Et pourtant, sous la tutelle de Nagelsmann, ils ont de très bonnes chances de battre le Bayern au titre cette année, ce qui n’est pas une mince affaire. Ce sera plutôt profond.

C’est un personnage rafraîchissant qui s’habille souvent au bord du terrain comme s’il passait juste un après-midi à faire du shopping en ville. Ce n’est pas une figure parentale de survêtement, ni l’approche du patron de la mafia surdimensionnée. Pourtant, à sa manière, il est flamboyant et certainement conscient de lui-même. Autrement dit: il sait quand la caméra est sur lui. Et en 2020, c’est un élément important du travail car le culte de la personnalité n’a jamais eu autant d’importance.

Quelqu’un grincheux à ce sujet?

Les fans des Spurs pourraient être pardonnés de regarder vers la pirogue RB avec une envie grincheuse et d’avoir le sentiment qu’il est exactement le type de manager innovant et progressif dont ils ont besoin et non le vieux cheval de guerre fatigué avec lequel ils ont été sellés. D’autres comme West Ham, Newcastle et Manchester United doivent regarder, pleurer et dire “pouvons-nous en avoir un comme lui, s’il vous plaît?”

Ce que les gens disent

De toute évidence, la plupart des gens au Royaume-Uni ne prêtent pas beaucoup d’attention à la Bundesliga, et à moins que vous ne soyez un adepte du football allemand, Nagelsmann n’est peut-être pas un nom qui signifie beaucoup. Il n’a que quatre ans dans sa carrière de manager après tout, mais même ainsi, il commence à faire bonne impression, comme en témoignent les commentaires qui sont venus cette semaine.

Nous commençons avec notre traditionnel 4_4_haiku:

Force du futur

Pressage fort et transitions

Piloté et mesuré

– 4_4_haiku (@ 4_4_haiku) 21 février 2020

«Prenons l’engagement de ne pas l’appeler le mini-Mourinho. Style totalement différent sur et en dehors du terrain. »

“Maintenant que sa lumière brille, il sera intéressant de voir comment il réagira sous les projecteurs inévitables qui suivront alors que RB Leipzig progressera davantage en Europe.”

Il a terminé manager de football à 12 ans, ça ne passe pas inaperçu!

– Luke Byrne (@ lucasbyrne1) 20 février 2020

«Quelqu’un qui, de loin, semble l’avoir». Et il semble avoir un talent pratique pour faire des joueurs de véritables footballeurs de haut niveau. »

“ Je sais que l’envie est rarement une bonne chose, mais je ne pouvais pas m’empêcher de ressentir des yeux très verts en regardant son équipe organisée, structurée et incroyable donner aux Spurs – dont la stratégie était basée sur le croisement des doigts et l’espoir du meilleur – un – ferrage nul.

Dans la mauvaise pirogue hier (du point de vue des éperons)

– Laurence Janta-Lipinski (@jantalipinski) 20 février 2020

“Il porte du maquillage et je respecte cela.”

“Jose dehors, Julian dedans.”

“Tellement bien, il arrive au point où les experts britanniques commenceront à demander s’il peut le faire par une nuit froide et humide à Stoke.”

Je ne peux pas attendre qu’il déménage dans ce pays et nos “experts” prétendent qu’il est soit

A) trop jeune

B) ne comprend pas notre jeu

C) été «découvert»

Je lui donnerais six mois.

– thomas frances (@ thomasharryosc1) 20 février 2020

Que réserve l’avenir?

Je ne sais pas si un club de Premier League l’a déjà approché, ni s’il a des ambitions dans ce sens; il n’y a certainement aucune raison pour qu’il le fasse. Cependant, les fans de nombreux clubs avec des managers ennuyeux jouant au football ennuyeux avec des résultats ennuyeux doivent regarder RB Leipzig avec envie. Certes, de nombreux fans des Spurs se sont éloignés de Whats Your Ground Is Called mercredi, estimant que leur manager était beaucoup plus cher, pas aussi bon et peut-être encore plus important, tout simplement pas aussi attrayant. Il y a peu d’avenir avec Mourinho, mais beaucoup avec Julian.

Nagelsmann est une contradiction fantastique avec la notion du bon footballeur selon laquelle vous devez avoir joué le jeu pour être un bon manager et que «les gars» ne vous respecteront pas si vous ne l’avez pas. Ce sont les mourants qui pensent qu’un iPad et un tableau blanc sont un bunker de haute technologie. C’est un homme qui a admis avoir peaufiné ses sourcils et se maquiller (un peu de poudre bronzante) tout en prenant en charge un match de Hoffenheim contre le Bayern, ce que votre PFM ne ferait qu’après deux bouteilles de cognac et l’accès à l’épouse. garde-robe.

Voici quelqu’un qui réussit à devenir entraîneur bien qu’il n’ait jamais joué un seul match en équipe première. C’est presque comme si le football pouvait être compris par des gens normaux et pas seulement par des hommes alpha qui ont passé toute leur vie professionnelle dans un bain et des douches avec une douzaine d’autres hommes nus.

C’est vraiment le mâle bêta qui est vif, intelligent et intéressant. Il a clairement une énorme carrière devant lui et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne commence à gagner des titres et des trophées. Alors que nous nous demandons si souvent ce que certains managers font au cours de la semaine, si peu d’influence positive semblent-ils avoir le jour du match, Julian est le contraire. Il arrive au point déjà dans sa courte carrière de quatre ans qu’il serait possible d’identifier une de ses équipes par la façon dont elles jouent sans savoir qui elles étaient. Pour y parvenir si rapidement, rien de moins que remarquable. Il est le fer de lance d’une nouvelle génération d’entraîneurs européens beaucoup plus jeunes que les classiques, qui seront sûrement propriétaires de l’avenir. Pas seulement le nouveau venu en ville, mais la nouvelle force dans le football et tôt ou tard, cette force se fera sentir à la fois au niveau national et en Ligue des champions.

Treffen Sie den neuen Chef, nicht den gleichen wie den alten Chef.

John Nicholson

