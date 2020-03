Nagelsmann se réjouit du contrôle de Leipzig sur la cravate de Tottenham

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 10h57

Le manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a salué son équipe pour avoir contrôlé les deux étapes de sa victoire en Ligue des Champions contre Tottenham.

Les Allemands ont éliminé les Spurs 4-0 au total, avec le match retour se terminant 3-0 pour confirmer leur place en quart de finale.

Nagelsmann était fier que son équipe ait pu faire l’histoire contre Les Spurs en déroute de Jose Mourinho, mais a affirmé qu’ils étaient plus en contrôle après le match aller, même s’il n’a terminé que 1-0.

“Ce fut un grand moment pour l’histoire du club et pour moi en tant que manager”, a-t-il déclaré à BT Sport. “Il est totalement mérité que nous passions au tour suivant. Nous avions le contrôle des deux matchs, avons marqué quatre buts et n’en avons concédé aucun.

“La perfection est difficile au football car vous ferez toujours des erreurs. Mais nous avions le contrôle des deux jambes. Notre contrôle était un peu meilleur lors du premier match.

«Nous étions un peu paresseux dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, mais nous sommes devenus plus puissants après cela. Si nous avions poussé un peu plus, nous aurions pu marquer plus de buts. Mais ça va, je suis content de 3-0.

“C’est bien si vous avez une jeune équipe qui a beaucoup de confiance en soi.”