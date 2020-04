Nahitan Nandez a choisi Boca comme le meilleur de sa carrière et les fans de Peñarol ont explosé

Nahitan Nandez a mis en colère les fans de Peñarol après avoir choisi Boca comme l’un de ses meilleurs moments de sa carrière sportive.

Les déclarations du joueur uruguayen n’ont pas du tout été acceptées dans son pays, à tel point qu’il a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Le milieu de terrain a été interrogé sur le meilleur moment de sa carrière de footballeur et il a répondu: «Le jeu que je vais raconter à mes petits-enfants, c’est quand j’ai fait mes débuts à La Bombonera. Guillermo m’a donné les dernières minutes et juste Pipa m’a donné la passe derrière et j’ai marqué le but contre Godoy Cruz. Il a été rêvé “,

En outre, il a ajouté: “La vérité est que ma peau se hérisse, ce sont des moments que je n’oublierai jamais. Jouer à La Bombonera, je l’ai toujours dit et je le dirai toujours, jusqu’à présent, c’était la plus belle chose qui me soit arrivée comme expérience dans le football”,

Nandez a dit que “à Boca, j’ai tout apprécié jusqu’au dernier moment. La finale était jolie aussi. Traverser les étapes de séries très difficiles nous a fait profiter d’être un groupe merveilleux. Si nous avions quelque chose de bien, nous avions aussi le groupe”

Même, le joueur a continué à assurer que ses débuts au stade xeneize ne le changeraient pour rien: “J’ai eu la chance de jouer une Coupe de l’America, la Coupe du monde mais jouer sur ce terrain, avec ces gens, transmet quelque chose que je ne sais pas … il est très difficile de l’expliquer avec des mots. “

Quelque chose qui a d’abord laissé les fans de Boca “fous”, mais cela n’a pas eu la même répercussion de l’autre côté du Rio de la Plata.

Mais bien sûr, l’Uruguayen a oublié de mentionner son passage à Peñarol, dont le plus jeune capitaine de l’équipe charbonnière, ainsi que l’inauguration du stade Champion of the Century. Cela a provoqué la colère des fans en noir et blanc qui l’ont fait connaître sur les réseaux sociaux.

Je veux dire

Nandez de q passé à Boca a oublié. complètement de Peñarol, je l’ai toujours dit et aujourd’hui il l’a confirmé dans l’interview. À Boca, ils l’aiment beaucoup, il a abandonné et à son tour ils l’ont beaucoup gonflé, ce qu’il veut, c’est avoir la porte ouverte pour revenir à tout moment.

– PEÑAROL, Rôti et Bière ️ (@ mirasol189128) 30 mars 2020