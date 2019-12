Nahuel Bustos, entre continuer en Ateliers ou partir à l'étranger

Bustes de Nahuel, l'une des figures de la Super League, apparu sur le radar de River avant la saison prochaine. Cependant, le joueur, qui est convoqué dans l'équipe U-23, a admis que son avenir était dans les ateliers.

"Très content du semestre que j'ai eu, nous allons essayer de le fermer au mieux avec le U23. Le groupe va bien, il y a un problème à régler entre les clubs. Attendons nos partenaires. La présence de la mienne est dite, je pourrai participer aux pré-olympiques ", a expliqué l'attaquant.

Pour sa part, il a précisé qu'il poursuivra dans les ateliers: "Pour le moment personne ne m'a rien dit, mon avenir se poursuivra dans les Ateliers. Ma tête est maintenant en U23. "

Andrés Fassi, président du T, a confirmé que River et Boca Ils ont mené des sondages auprès de leurs joueurs: "Il y a des joueurs des ateliers dans les sites de River et Boca. Il n'y a rien d'officiel. Oui il y a 6 ou 7 institutions intéressées par Nahuel et 3 qui ont fait de vraies propositions. Ils sont deux du Brésil et un d'Allemagne. Une de ces propositions du Brésil se rapproche un peu, Je ne peux pas donner le nom, il y a un accord de confidentialité ", a expliqué le leader, en dialogue avec Chain 3.

De cette manière, tout semble indiquer que Bustos pourrait poursuivre sa carrière à l'étranger si une offre apparaît qui convainc les Ateliers. Votre arrivée tombe-t-elle chez le millionnaire?