Nahuel Guzmán: “Les tigres ont donné de quoi parler”

Tigres a été l’équipe la plus importante de la décennie avec cinq championnats, donc Nahuel Guzmán pense qu’ils en parlent davantage.

Le gardien de chat a déclaré que le football mexicain s’était décentralisé et que ses cinq championnats avaient couvert des équipes telles que Cruz Azul, América et Chivas.

Voir ce post sur Instagram

PeLucas Chinas, clavier, rôti, guitare, maté, ferne ‘, du quatuor au rock, aller-retour, symbiose … Amitié de quartier, masques à l’extérieur, sourires sincères. Jours, nuits, moins de quartier, promesses dans le sable … avec quel besoin? Haha Vous allez évidemment nous manquer … mais allez jouer au ballon, riez et faites-les rire avec vous. @lucaszelarayan Successes Friend

Un post partagé par Nahuel “El Patón” Guzmán 👣 🇦🇷 (@ nahuelguzman111) le 21 décembre 2019 à 11h05 PST

«Les tigres ont donné de quoi parler et cela nous rend fiers; Maintenant, je pense que le football est décentralisé au Mexique depuis longtemps », a déclaré Nahuel.

L’Argentin met en valeur non seulement les trophées des étudiants universitaires, mais aussi d’autres équipes qui ont réussi à se démarquer des «quatre grands».

“Beaucoup de gens pensent que le football était décentralisé il y a quelque temps, non seulement par les Tigres, mais parce qu’il y a d’autres équipes qui ont atteint le championnat et ont couvert les équipes dont on parle généralement”, a-t-il déclaré.