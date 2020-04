Nainggolan: «À la Juventus, je dirais toujours non. Téléchargé depuis Inter, mais j’aime Conte. Retour à Rome … »| .

Radja Nainggolan, milieu de terrain appartenant à laInter, prêté à Cagliari, a été le protagoniste d’une émission en direct sur Instagram avec Damiano Er Faina. Pendant le chat, il est allé toucher toutes les étapes de sa carrière: «Rome? Je suis parti pour me respecter. Un désordre s’est produit, où l’on a fait des choses derrière lui et comme je le suis, je ne dirais même pas au revoir à une telle personne. Et comme ils voulaient que je parte, je voulais décider où aller. ”

À PROPOS D’INTER – “C’était mon choix, je ne voulais pas changer de pays. Avec Spalletti à Rome, j’avais bien fait et je l’aimais bien en tant qu’entraîneur. Mon choix a été facile. Rien à retirer des fans de l’Inter qui ont toujours été proches de moi, je suis très content. Mais si vous me demandiez, dans les premiers mois, si j’étais plus heureux d’être à l’Inter ou d’avoir quitté Roma, Je vous ai dit que j’étais plus triste d’avoir quitté Rome. À l’Inter, les performances n’étaient pas celles des années précédentes. Je n’étais pas moi-même, peut-être à cause de moi, et je savais que je ne pouvais pas donner plus “.

SUR LE CAGLIARI – «Je suis revenu parce que j’ai été largué. J’étais allé en Chine et je savais que je ne pouvais pas faire de matchs amicaux. Je pensais qu’ils avaient changé d’avis à l’Inter et je suis parti. Le contraire arrive à ce que je pensais et m’appelle ensuite Giulini, qui me cherchait déjà depuis l’année précédente, et me dit qu’il veut me ramener à Cagliari à la fin de sa carrière. Quand il a entendu parler de cette occasion, nous avons ressenti et stimulé mon retour. Il y avait d’autres propositions et j’avais également entendu la Fiorentina, Sampdoria. Cagliari fait une ligue différente. Je voulais retrouver la sérénité ».

SUR LE SCUDETTO – «Je pense qu’il est juste de le terminer, il n’est pas juste de quitter un championnat à la 25e saison. Jouer à la maison ou à l’extérieur ne changera pas grand-chose car ce sera derrière des portes closes. Scudetto? La Juventus, sans rien enlever à la Lazio, qui fait des miracles. À la Juventus, ils ont de nombreux joueurs et un groupe plus important. La Lazio doit nécessairement y jouer car elle est là et tôt ou tard la Juve doit également perdre un titre de champion. L’Inter a beaucoup changé: joueurs, style de jeu, physique. Il est toujours là, mais cette pièce manque toujours. Quand il doit gagner pour vaincre la Juve, il ne gagne pas».

SUR LA CHAMBRE À CHANGER – «Tout ce qu’ils ont écrit, que j’ai créé des problèmes dans les vestiaires, n’est pas vrai. J’ai mon propre personnage, mais je n’ai jamais créé de problèmes. J’ai dit le mien. “

À PROPOS DU JUVE – «Je ne déteste personne, mais cela m’a toujours dérangé. Je ne suis jamais allé à la Juve parce que gagner un titre de champion en faisant 5 matchs par an, je ne me sentirais pas à moi. J’ai préféré emprunter une autre voie, il n’est pas nécessaire de choisir l’entreprise qui gagne toujours. Gagner 10 badges à Turin est normal, en gagner un à Rome ou ailleurs est mieux pour moi. À la Juventus, je dirais toujours non. Les gens pensent que je suis en colère contre eux et les chœurs commencent contre moi. “

À PROPOS DE L’AVENIR – «Je voudrais travailler avec de jeunes enfants, voir aussi mon chemin. J’aime voir et aider les enfants qui ont du mal à s’exprimer, à leur donner une chance, à rester près d’eux. Coach? Je pourrais le faire, je pense qu’au niveau du football, je pourrais aussi le faire. J’ai un caractère difficile, car je dis que les choses sont trop directes, alors voyons … Entraîner la Juventus ou la Lazio? Je ne sais pas, je ne pense toujours pas à être entraîneur. ”

LE PLUS BEAU OBJECTIF – “Celui contre Spal, pour la rapidité d’exécution, est le meilleur. Mais j’en ai fait beaucoup de beaux”.

À L’ÉPAULE – “Il est toujours le même, il est le meilleur que j’ai eu pour le football. Plus qu’Allegri, qui a vécu pendant quelques mois. Spalletti est le meilleur entraîneur, comme il voit les matchs. En tant qu’homme, il est un peu dur, peut-être au cours des dernières années, il a un peu changé, il est celui qui quand il y a du combat, il le fait, même contre ses joueurs. Allegri? Le premier que j’ai eu en A, je ne l’ai pas beaucoup vécu, j’étais aussi un gamin , cependant, a fait bien jouer Cagliari, avec de grandes performances. Comte? Je l’ai vécu un mois, au-delà des choix faits, quand on est bon il est bon: il a une mentalité absurde, en un mois ensemble il m’a dit les choses claires, en face, à apprécier, comme je l’aime. Après un mois, l’équipe a déjà compris ce à quoi il s’attendait. Les entraînements sont lourds … Le plus fort avec lequel j’ai joué? Totti, c’est évident. Mais aussi d’autres: Pjanic mezzala était très fort, plus que maintenant. Dzeko le premier point le plus fort avec lequel j’ai des joueurs, plus fort que Lukaku et Icardi, passes décisives, scores, jeux pour l’équipe, technique, rapide, rapide, j’aime beaucoup. Icardi est très fort dans la région, un animal. Lautaro ressemble plus à un Dzeko, physiquement fort, intelligent, il tient bien le ballon, seulement qu’il est plus bas. ”

RONALDO LE PHÉNOMÈNE – “Je me souviens de lui au Real Madrid, il était déjà lourd et est allé à 3 mille égaux. Après deux ou trois blessures qu’il avait … Je suis allé voir ses vidéos, c’était vraiment dévastateur, je ne l’aurais pas arrêté. Seulement avec les méchants s’arrêteraient. Messi ou Cristiano? Je choisis Messi. Ce sont deux phénomènes, je mettrais aussi Ronaldinho avec eux. Cristiano est une machine construite, Messi est un pur talent: en contact, dans la propreté du jeu, c’est mieux. Le Manchester Cristiano il était un autre joueur par rapport à cela, qui jouait à l’extérieur. Il est vraiment construit. “

Joueur ennuyeux – “J’ai joué contre l’Inter du triplet, je vais mettre la pression sur Thiago Motta, un rebond de 4 mètres de … Seedorf, cependant, était vraiment ennuyeux, gros, techniquement fort, hallucinant”.

LE GARDIEN DE BUT – “Szczesny très fort, mais Alisson est le meilleur. Quand il a commencé à jouer … contre l’Atletico 20 arrêts incroyables. À l’entraînement, on pouvait voir qu’il était fort, mais pas comme ça, peut-être qu’il était un peu énervé parce qu’il ne jouait pas. Plus que Handanovic? Handa est un gardien de but incroyable, très calme. Esthétiquement, vous ne le voyez pas beau, mais il est efficace, très efficace “.

PJANIC ALLA JUVE – “Je lui ai dit” pour moi tu peux partir mais pas à la Juventus “. Ça m’a fait mal, car ça a renforcé une équipe qui gagnait déjà. Mais notre amitié n’a pas changé. On rigole, on plaisante, même sur le terrain”.

RETOUR À ROME – “Vous n’avez pas à me poser cette question …”.