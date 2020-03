Nainggolan craint qu’il ne propage le coronavirus à sa femme, atteinte d’un cancer

Le footballeur belge a ouvert son cœur. Sous cette apparence de footballeur rude, le Radja Nainggolan cache une peur qu’il a avoué au cours des dernières heures. Le joueur, qui est maintenant membre des Cagliari, a exprimé sa peur de contracter COVID-19 et de le transmettre à sa femme, Claudia Lai, qui reçoit un traitement de chimiothérapie pour vaincre le cancer..

27/03/2020 à 13:50

CET

SPORT.es

“Le coronavirus est un gros problème, nous n’en parlons que. Nous évitons les hôpitaux et les salles de thérapie. Nous espérons que tout se passe bien dès que possible car elle a un système immunitaire faible. Nous sommes sur des listes d’attente qui déterminent quand nous pouvons aller& rdquor ;, a confirmé le footballeur lui-même.

Nainggolan a expliqué comment il procède à son internement et quelles mesures il prend pour éviter de contracter la maladie. “Quand je fais du shopping, il y a une chance que je puisse l’attraper et le transmettre. Je suis très prudent. Maintenant, nous avons passé la période la plus difficile. Les choses vont dans la bonne direction “, a déclaré le Belge.