Nandez partout, Il Ninja relance Cagliari. TMW vote

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

INTER-CAGLIARI 1-1 – 29 ‘Lautaro, 78’ Nainggolan

Araignée 7 – Il se voit pour la première fois de la saison après une longue blessure. Sauvez plusieurs fois en évitant un pire passif.

Faragò 6.5 – Solide arrière complet, il donne également un coup de main en engageant Handanovic.

Walukiewicz 5 – Lautaro a plus de méchanceté et plus de qualités. Il a du mal à le contenir, ne l’empêchant pas de conclure sur le net et même de marquer.

Klavan 6.5 – C’est lui qui dirige le département et met un patch quand c’est nécessaire. Lukaku est un mauvais client, mais il est freiné.

Pèlerins 6 – La comparaison avec Young tient, augmentant à chaque minute qui passe. (À partir de 76 ‘ Mattiello sv).

Nandez 6.5 – Il est sacrifié sur l’aile mais cela ne l’empêche pas de créer des problèmes pour ses adversaires. Actif surtout en première mi-temps, c’est un marteau en phase défensive et offensive.

Olive 6 – Il est préféré à Cigarini et joue un jeu ordonné, montrant de la personnalité malgré son âge et un stade comme San Siro avec plus de 70 000 spectateurs. (À partir de 74 ‘ Castro 6.5 – Il entre et après quatre minutes, il lit une croix de Joao Pedro, voilant Nainggolan. Qui remercie et dessine).

Ionita 6 – Test de substance pour le moldave, qui parvient à se désengager et à pénétrer également dans la zone adverse.

Nainggolan 7,5 – Des joueurs parmi les meilleurs de Serie A et certainement parmi les plus positifs de cette saison. Match spécial contre ceux qui ne le considéraient pas de l’Inter. Il apparaît dans les plis, excelle avec quelques fermetures de défenseur et dessine le joker qui vaut le tirage. (De 86 ‘ Cigarini sv).

Joao Pedro 6.5 – On voit peu de choses pendant la majeure partie du jeu, mais il a d’énormes mérites dans l’action 1-1 en le croyant sur un ballon presque mort et en le transformant en une aide gagnante.

Simeone 5.5 – Il a un bon ballon de but au début du match mais manque le but. Coude mais n’arrive jamais à engager Handanovic.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

27.01 05:40 – Young est là. Croix de Lautaro et délice de l’Inter. TMW vote

27.01 03:30 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 22 au 30 jour

27.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et formalités du 26 janvier

27.01 00:41 – Samp, Ranieri: “Mieux vaut un point que rien. Ferrero? Nous pensons à nous”

27.01 00:29 – Inter, Lautaro s’excuse: “Triste pour la situation d’aujourd’hui”

27.01 00:22 – Lazio, Inzaghi satisfait: “Tirage important pour le classement”

27.01 00:21 – Napoli, Gattuso: “Insigne n’a pas eu à jouer aujourd’hui, il a eu un problème”

27.01 00:11 – Juventus, d’Espagne: assaut contre Rakitic si Emre Can commence

27.01 00:04 – tmwNaples, Meret: “Bonne attitude. Maintenant nous voulons remonter”

27.01 00:03 – Lazio, Radu: “Point gagné, nous n’étions pas brillants”

27.01 00:01 – Juventus, Bonucci: “Nous n’avons pas perdu parce que nous avons été distraits par les autres”

26.01 23:57 – Juventus, Bonucci: “Nous sommes mauvais, mais je mérite Napoli. De Ligt? Raised”

26.01 23:44 – liveJuve, Sarri: “Sifflets? Mes couilles tournent pour la défaite”

26.01 23:44 – Juve, Sarri: “Mauvais match. Si je dois vraiment perdre mieux avec Napoli”

26.01 23:43 – Dybala-Higuain-Ronaldo, le trident échoue: Sarri trahi par ses choix

26.01 23:34 – Le nouvel Insigne réchauffe le San Paolo. Un objectif et demi: une renaissance définitive

26.01 23:31 – liveNapoli, Gattuso: “Objectif? Partager quarante points”

26.01 23:25 – Hellas, Juric: “Europe? Nous ne pensons qu’au salut, pas de fausses attentes”

26.01 23:17 – Gattuso: “Maintenant je repense au KO avec Viola. Napoli masochiste, pédalons”

26.01 23:14 – Napoli-Juve, les votes aux techniciens: parfait Gattuso. Sarri, mauvais choix

26.01 23:09 – tmw Inter-Napoli, pas de Nerazzurri pour échanger des prêts Esposito-Llorente

26.01 23:06 – Inter, nouveau bonus de Flamengo si Gabigol se rend au Qatar

26.01 23:01 – Bulletin de la Juve – CR7 ne suffit pas. Mess Szczesny-Cuadrado

26.01 22:55 – Insigne: “C’est notre victoire et celle de tous Naples. Sarri? C’est le boulot”

26.01 22:52 – Les bulletins de Naples – Conducteur distingué. Demme ce qui était nécessaire

26.01 22:47 – Cagliari, Maran: “Joué avec personnalité contre l’Inter, point mérité”

26.01 22:46 – Serie A, le classement mis à jour: la Juventus se retient, ils sont +3 sur l’Inter

26.01 22:43 – Zielinski et Insigne bend Juve: 2-1 à San Paolo. Renaissance de Napoli

26.01 22:37 – Ronaldo rouvre le match: Napoli-Juve est 2-1 à 89 ‘

26.01 22:32 – Doublage d’insignes: Napoli sur 2-0 avec la Juventus à la 87e minute

1er étage

“Comme prévu, Inter était l’une des sociétés les plus actives sur ce marché en janvier. La volonté des Nerazzurri est de réduire l’écart avec la Juventus, ils voudront y jouer jusqu’au bout. Maintenant, je m’attends à ce que la Roma mette une greffe à la disposition de Fonseca pour combattre …