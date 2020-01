Nantes rend hommage à Emiliano Sala

Nantes a rendu un hommage sincère à l’attaquant argentin Emiliano Sala un peu plus d’un an après le premier anniversaire de sa mort, qui s’est accompli mardi dernier.

Le club français a rappelé son ancien joueur lors de son match contre les Girondins de Bordeaux, avec lequel Sala avait fait ses débuts en 2011. Lors de l’échauffement, l’équipe a déployé une grande toile au centre du terrain avec le visage de Sala imprimé, tandis que certaines de ses meilleures pièces ont été diffusées sur écran géant.

Sur un côté de la galerie, une mosaïque avec des cartes en noir et blanc avec la figure de son visage a été formée, et de grands applaudissements ont été ajoutés à cette commémoration, à laquelle certains fans étaient venus avec des drapeaux argentins et la chemise de Sala, qui a joué avec le numéro 9.

Les membres de Nantes ont contesté la rencontre avec un maillot albiceleste dédié qui a été leur meilleur buteur pendant trois saisons. Les Girondins, qui ont remporté le match 0-1 avec un but de Jimmy Briand, Il se souvenait de son ancien joueur, avec une photo du jeune homme sur son compte Twitter.

Sala s’est démarquée à Nantes entre 2015 et 2018 et a signé un contrat avec Cardiff City en janvier 2019. Le 21 janvier de l’année dernière, il s’est rendu de Cardiff à Nantes pour dire au revoir à ses anciens compagnons et cette même nuit, il a entrepris le voyage de retour dans un avion privé, qui a eu un accident.

Le 30 de ce mois, les premiers restes de l’appareil ont été retrouvés sur une plage normande. Le 3 février, le navire était situé au fond de la mer et le 7, un corps a été retrouvé qui s’est avéré être celui de Sala. Le pilote n’est pas apparu.