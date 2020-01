Naples, 18 millions offerts à SPAL pour avoir Petagna en été

SONDAGE

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Selon Sky Sport, Napoli est en contact permanent avec SPAL pour Andrea Petagna que le club de Ferrare ne veut pas vendre maintenant malgré l’offre de bonus de plus de 20 millions présentée par De Laurentiis. L’idée est de le bloquer pour juin avec une proposition de 18 millions de bonus en plus, une offre que la société émilienne semble prête à accepter. Une révolution de l’effectif qui se poursuit après les greffons déjà insérés dans l’équipe ce mois-ci par Giuntoli.

Autres actualités Serie A

28.01 00:16 – Inter, Lukaku: “Avec Conte spark né après la Belgique-Italie”

28.01 00:15 – Ibanez: “Fonseca pense qu’il a les qualités pour jouer pour la Roma”

28.01 00:09 – SPAL, possible échange Paloschi-Cerri avec Cagliari

28.01 00:06 – Atalanta, le nom d’Igor est de retour à la mode mais la Fiorentina est également là

28.01 00:04 – Napoli-Politano est terminé. Le partenaire officie sur Instagram

28.01 00:01 – Fiorentina, mercredi nouvelle rencontre avec Sassuolo pour Duncan

28.01 00:01 – Milan et Chelsea n’abandonnent pas Piatek: c’est un défi ouvert avec Tottenham

28.01 00:00 – Sampdoria, le jeune attaquant slovaque Strelec arrive

27.01 23:57 – Udinese, Okaka: “Nous avons un avenir important devant nous”

27.01 23:51 – Cagliari, nous travaillons pour Satriano mais maintenant l’Inter y pense aussi

27.01 23:45 – tmwRoma, pour Perez le nœud est la recompra recherchée par le Barça

27.01 23:39 – Rome, les contacts se poursuivent pour le retour de Pedro et El Shaarawy

27.01 23:34 – Rome, pour Florenzi il y a l’offre Valence

27.01 23:34 – tmwJuventus, demain la décision de l’échange De Sciglio-Kurzawa

27.01 23:30 – Udinese, de France: demain Opoku signe avec Amiens

27.01 23:15 – tmw Naples accéléré pour Kumbulla: accord avec Hellas proche

27.01 23:00 – Pioli: “Bryant une icône, contenait une philosophie sportive incroyable”

27.01 22:45 – Milan, Pioli: “Rebic bon à être prêt. Tour? Prochain match”

27.01 22:30 – Naples, Younes peut reprendre la négociation de Mateta

27.01 22:24 – liveInter-Eriksen: fin des visites. Annonce reportée à demain

27.01 22:15 – Inter, ESPN: fait pour le retour de Gabigol à Flamengo

27.01 22:15 – De l’Espagne, Roma-Perez: le Barça se retient parce qu’il veut le racheter

27.01 22:00 – Vice-prés. Flamengo: “Sur Gabigol confiant de rendre toutes les parties heureuses”

27.01 21:45 – Tottenham insiste sur Piatek: mais Milan ne le prête pas

27.01 21:38 – tmwWest Ham, offre pour Nandez. Cagliari: s’il reste, renouvellement et clause

27.01 21:30 – tmwLecce, tout sur Acquah: le club à l’oeuvre pour l’accord économique

27.01 21:15 – Rome, Fienga: “Ibanez peut devenir un acteur important”

27.01 21:13 – tmw Rome, fait pour Villar: atterrit demain à Fiumicino à 19h55

27.01 21:04 – Inter, rencontre aujourd’hui avec Flamengo à Milan: approche pour Gabigol

27.01 21:00 – tmwRennes-Nzonzi, accord. Mais avec Roma, c’est en attente

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …