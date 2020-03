Naples 2-1 Turin

Il Torino n’a pas réussi à imposer Naples, qui a gagné 2-1 lors du match qui s’est déroulé ce samedi Stadio San Paolo. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Naples Il a atteint la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre lui Brescia Calcio à domicile (1-2) et l’autre devant Cagliari loin de chez soi (0-1). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Torino perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre AC Milan et a connu une séquence de cinq défaites consécutives. Après le score, l’équipe napolitaine est sixième, tandis que le Torino Il est quinzième après la fin du match.

Le jeu a commencé imbattable pour l’équipe locale, qui a créé la lumière grâce à un peu de Constantine Manolas à la minute 19, terminant la première période avec le score de 1-0.

Après la reprise est venu l’objectif de la Naples, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Giovanni Di Lorenzo à la minute 82. Mais plus tard Torino réduire les différences au moyen d’un peu de Simone Edera au lendemain, en 90, mettant fin à la confrontation avec un score de 2-1 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Dries Mertens, Allan et Eljif Elmas remplacer Arek Milik, Stanislav Lobotka et Matteo Politano, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Soualiho Meite, Simone Verdi et Simone Edera, qui est entré par Daniele Baselli, Simone Zaza et Tomás Rincon.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Allan de l’équipe locale et Tomás Rincon, Simone Zaza et Cristian Ansaldi de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après avoir terminé le match, le Naples Il a ajouté trois points et s’est classé sixième avec 39 points, au lieu d’avoir accès à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Moreno Longo Il était à la quinzième place avec 27 points.

Le lendemain de la compétition sera confronté à la Naples loin de chez lui contre lui Hellas Veronatandis que le Torino fera face dans son stade contre le Udinese.

Fiche techniqueNaples:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Constantinos Manolas, Elseid Hysaj, Stanislav Lobotka (Allan, min. 80), Fabián Ruiz, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Arek Milik (Dries Mertens, min. 74) et Matteo Politano (Eljif Elmas, min.84)Turin:Salvatore Sirigu, Bremer, Armando Izzo, Nicolas N’Koulou, Lorenzo De Silvestri, Tomás Rincón (Simone Edera, min.84), Daniele Baselli (Soualiho Meite, min.66), Sasa Lukic, Cristian Ansaldi, Simone Zaza (Simone Verdi , min.83) et Andrea BelottiStade:Stadio San PaoloButs:Constantinos Manolas (1-0, min. 19), Giovanni Di Lorenzo (2-0, min. 82) et Simone Edera (2-1, min. 90)