Naples 2-3 US Lecce

Il US Lecce il a joué et gagné 2-3 en tant que visiteur duel de dimanche dernier dans la Stadio San Paolo. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Naples Il a atteint la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre la Sampdoria à la maison (2-4) et l’autre devant le Juventus dans son fief (2-1). Côté visiteurs, le US Lecce est venu de battre 4-0 à domicile à Torino Lors du dernier match joué. Grâce à ce résultat, l’équipe leccesi est dix-septième, tandis que le Naples Il est onzième à la fin du match.

02/09/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La première moitié de la confrontation a commencé favorablement pour US Lecce, qui a pris de l’avance grâce à l’objectif de Gianluca Lapadula à 29 minutes, terminant la première partie par un 0-1 à la lumière.

La deuxième période a commencé de manière imbattable pour l’équipe à domicile, qui a mis les tables avec un objectif de Arek Milik quelques minutes après la seconde mi-temps, en particulier à la 48e minute, mais l’équipe visiteuse a pris les devants à travers un autre but de Gianluca Lapadula, qui a ainsi réalisé un doublé à la 61e minute. Il a de nouveau marqué l’équipe à l’extérieur, augmentant les distances d’un but de Marco Mancosu à la 82e minute qui a fait le 1-3. Réduction des différences sur Naples avec un objectif de José Callejón juste avant le coup de sifflet final, en particulier dans les années 90, concluant le match avec un résultat final de 2-3.

Lors de la rencontre, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Naples entré par le banc Dries Mertens, José Callejón et Hirving Lozano remplacer Stanislav Lobotka, Matteo Politano et Lorenzo Insigne, tandis que les changements US Lecce étaient Jacopo Petriccione, Marco Mancosu et Nehuen Paz, qui est entré par Zan Majer, Filippo Falco et Alessandro Deiola.

L’arbitre a sanctionné huit joueurs avec un carton jaune, cinq pour les locaux et trois pour les visiteurs. Dans la partie des locaux, la carte était Kalidou Koulibaly, Piotr Zielinski, Arek Milik, Mario Rui et Diego Demme et par les visiteurs de Andrea Rispoli, Mauro Vigorito et Jacopo Petriccione.

Avec 22 points, le US Lecce Il a été placé à la dix-septième place de la table de qualification à la fin du match, tandis que le Naples Il s’est classé onzième avec 30 points.

Le lendemain, l’équipe napolitaine jouera à l’extérieur contre le Cagliaritandis que le US Lecce il cherchera le triomphe dans son stade contre SPAL.

Fiche techniqueNaples:Mauro Vigorito, Andrea Rispoli, Fabio Lucioni, Luca Rossettini, Giulio Donati, Zan Majer, Alessandro Deiola, Riccardo Saponara, Antonin Barak, Gianluca Lapadula et Filippo FalcoUS Lecce:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Diego Demme, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Lorenzo Insigne et Arek MilikStade:Stadio San PaoloButs:Gianluca Lapadula (0-1, min. 29), Arek Milik (1-1, min. 48), Gianluca Lapadula (1-2, min. 61), Marco Mancosu (1-3, min. 82) et José Callejón (2-3, min. 90)