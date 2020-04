Naples, 533 euros d’amende pour une infirmière: «Amende parce que je travaillais» | Serie A

Davide Brignola, infirmière de Naples, a été condamné à une amende et a raconté ce qui lui était arrivé après une visite à domicile. Voici sa publication sur Facebook: “Étant donné que je suis infirmière à domicile et j’aime vraiment mon travail, depuis le début de la pandémie de COV-19, j’ai continué à fournir des services à domicile, à me fournir des dpi spécifiques et à prendre des antécédents médicaux des patients avant d’aller chez lui.

En effet, dans cette situation particulière, de peur, de risque, des patients, des amis ou des connaissances qui me demandent des conseils ou qui ont besoin de mon intervention professionnelle me contactent, pour éviter d’encombrer les urgences.

Ce matin, un de mes patients m’a contacté, dans la région de Vomero, pour le remplacement d’une iléostomie, j’accepte la prestation et rappelle que je serais parti en début d’après-midi. En fait, à 16h30, j’arrive chez le patient, j’effectue le service et je pars.

Une fois sur la Piazza Medaglie d’oro, je suis arrêté par une voiture de police, un contrôle normal je pense, je m’approche de lui je lui dis que je suis infirmier, je montre la carte d’identité, mes papiers et ceux de la voiture. Les policiers en question commencent à me poser des questions, ils veulent savoir ce que je faisais dans la rue, où j’étais et où je devais aller. Je lui explique que j’étais allé voir un patient et qu’il rentrait chez moi.

Ils insistent sur le fait qu’il est étrange que le dimanche après-midi il soit là pour faire un service de santé, je souligne que dans mon travail il n’y a pas de dimanche ni de vacances et que si quelqu’un a besoin j’y vais. Ils continuent de me poser des questions et de me demander une autorisation, je précise que je ne le possède pas et qu’ils peuvent me le donner en toute sécurité, ils insistent pour savoir d’où je viens et me forcent à dire le nom et l’adresse du patient (je ne sais pas si je devais le faire compte tenu des lois sur la vie privée).

À un moment donné, ils me demandent pourquoi je ne porte pas de masque, je souligne qu’il n’est pas obligatoire de le porter dans l’habitacle de votre voiture et qu’il était allongé sur une gaze sur le siège, ils insistent pour que je le porte et je présente l’un des deux agents qui collègue manipulait mes documents sans gants jetables, ils commencent à me menacer en me disant qu’ils doivent payer une amende, je n’arrête pas de dire que je revenais d’un service de santé et que cette situation était paradoxale.

Après environ 30 minutes de détention, ils me remettent un rapport de 533,33 euros, réduit de 30% si payé dans les 30 jours.

Lors de la description de l’infraction, l’agent a écrit “ qu’il avait violé les exigences relatives à la limitation du risque épidémiologique, quittant son domicile / sa résidence sans raison valable, en fait, il semblait qu’un mouvement non motivé par les besoins du travail avait lieu ”. Bien sûr, je soutiens par écrit que les besoins de l’emploi existaient réellement depuis que j’avais effectué un service de santé.

Morale de l’histoire je rentre à la maison avec un rapport de 533,33 euros pour avoir fait mon travail. “