Fumée blanche. Lors de la réunion d’hier, le président De Laurentiis et Mertens ont posé les bases du renouvellement du contrat qui expirera en juin. Comme nous le lisons dans la Gazzetta dello Sport, l’attaquant belge de Napoli gagnera plus 4,2 millions d’euros nets par saison jusqu’en 2022 plus 500 000 euros de bonus et 2,5 millions supplémentaires à la signature.