Naples, Ancelotti pense à Allan: maintenant il est dévalué | marché

Carlo Ancelotti veut Allan, milieu de terrain de Naples, n’est plus intouchable avec Gattuso et consommable sur le prochain marché Comme l’écrit la Roma, Everton est prêt à présenter une offre importante pour le numéro 5 bleu, mais loin des 100 millions que Napoli avait demandés au PSG il y a un an et demi.