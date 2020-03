Naples: as poker sur le marché sortant marché

La plupart des joueurs de Napoli les plus convoités sur le marché sont contractuellement blindés et en tout cas avec les coûts d’étiquette déjà amortis au fil des ans. C’est le cas du défenseur sénégalais Koulibaly, du milieu de terrain brésilien Allan et l’attaquant polonais Milik, bien que cette dernière avec une expiration de contrat plus courte, 2021. Cela signifie qu’au-delà de la valorisation réelle du marché (pour Koulibaly et d’autres stars, il est peu probable qu’elle dépasse 100 millions, chiffres proposés par le passé), tout cela proviendra de ces ventes constituera une plus-value réelle au bilan. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, l’autre joyau Fabian Ruiz il reste à amortir pour un peu moins de 20 millions, mais le milieu de terrain espagnol a toujours un contrat long (2023) et aucune clause: cela permet au club de pouvoir se protéger.