Naples, avec Llorente, c’est déjà fini: le retour à Tottenham est prêt

Environ six mois se sont écoulés depuis Fernando Llorente atterri à Naples, déterminé à retrouver le cœur des fans italiens après son expérience au Juventus. Le bombardier espagnol n’a jusqu’à présent pas réussi à le faire et son expérience au tribunal de Gattuso semble avoir pris fin. Le plan de match et l’ancien ont changé avec l’arrivée du nouvel entraîneur Tottenham a été relégué au banc, grâce aux bonnes performances de Milik.

Fernando Llorente aimerait trouver plus d’espace et serait donc prêt à changer d’air. la Tottenham il aurait besoin d’un pourboire à cause de la mauvaise blessure de Harry Kane et je voudrais me concentrer à nouveau sur la classe 85. Entre les Spurs et le Naples l’accord pour un prêt jusqu’en juin serait total, seul le oui du joueur qui, selon TMW a rapporté, pourrait déjà arriver dans les prochaines heures.