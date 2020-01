Naples, bannière pour Sarri: ‘Gobbo bas … fais, tu as beaucoup parlé de la Juve, mais tu as baissé ton pantalon!’ | Primapagina

Le grand jour est arrivé: ce soir, à 20h45, Maurizio Sarri reviendra à Naples, un an et demi après avoir dit au revoir à San Paolo sous des applaudissements tonitruants. Maintenant, cependant, la situation s’est inversée: l’entraîneur est assis sur le banc de la Juventus et hier, à son arrivée dans la ville, il a été accueilli pour le moins.

LA BANNIÈRE – Mais ce n’est pas tout. Dans la nuit, en fait, La courbe A affiche une bannière à l’extérieur du stade San Paolo. “Sarri bossu bâtard, sur Juve tu en as dit beaucoup mais ensuite tu as baissé ton pantalon!”. Une position claire contre l’ancien entraîneur, qui hier – lors d’une conférence de presse – a déclaré: “S’ils me sifflent ce sera un geste d’amour”.