Naples, c’est à ce moment que l’entraînement et les compétitions reprennent | Serie A

Selon Il Mattino: “Les séances d’entraînement devraient être décalées d’une à deux semaines et les équipes reprendraient donc leurs préparatifs le 11 ou le 18 mai (le 4 mai en ce moment, il y a plus d’espoir qu’autre chose) mais ce jour-là, ils pouvaient commencer à s’entraîner individuellement pour les sports d’équipe). Par conséquent, la Serie A reprendrait dans les dix premiers jours de juin (dans la première phase, elle se jouerait sur trois plages horaires à partir de 16, dans la seconde avec les températures les plus élevées seulement à 19 et 21) pour se terminer le 2 août avec l’insertion de 3 ou 4 équipes en milieu de semaine prenant le terrain toutes les 72 heures. Hier, une invitation à la plus grande prudence est venue de l’OMS. Aujourd’hui est une autre journée très importante pour le football avec l’exécutif de l’UEFA qui fixera les critères de détermination des équipes qualifiées pour les Champions et la Ligue Europa au cas où certaines ligues ne reprendraient pas (parmi les hypothèses il y a celles à garder à l’esprit le classement actuel, ou celui du dernier championnat ou du classement UEFA). L’UEFA lors de la réunion d’hier avec les ligues et Eca a réitéré la ligne d’essayer de conclure les championnats d’ici la fin juillet et de jouer ensuite aux champions et à la Ligue Europa en août avec la formule originale et, le 3 août, veut connaître les membres aux prochaines éditions des coupes européennes “.