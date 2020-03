Napoli pense à Luka Jovic et comme rapporté par La Gazzetta dello Sport le directeur sportif napolitain, Cristiano Giuntoli, a pris contact avec le Real Madrid pour entamer une négociation avec le Serbe. Il serait le remplaçant de Milik, de plus en plus proche de l’adieu, tandis que Petagna prendrait la place de Llorente dans l’équipe de Gattuso.