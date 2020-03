Naples continue de former les communications en attente de l’UEFA: le rapport de la session

la Naples continue de s’entraîner, attendant que l’UEFA s’exprime sur l’arrêt des compétitions. En fait, mercredi prochain, il y a le défi contre Barcelone, le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Nous nous dirigeons vers la suspension, mais en prévision de cela, l’équipe napolitaine s’est rendue sur le terrain à Castel Volturno ce matin. Voici le rapport: “Séance du matin pour Napoli au Centre technique. L’équipe a commencé la séance d’activation à sec avec un circuit athlétique spécifique. Ensuite, un travail technique tactique et un jeu sur un grand terrain. Clôture avec des exercices de tir. Thérapies et salle de gym pour Maksimovic Malcuit a fait un travail personnalisé sur le terrain 2. Gym et un travail personnalisé pour Elmas et Milik. Meret et Llorente ont fait une partie de l’entraînement avec l’équipe et une partie du gymnase. Demain sera un jour de repos pour les Azzurri. “