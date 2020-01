Naples de Gattuso se réarme

Les eaux étaient troubles dans le golfe de Naples depuis le début de la saison. Avec Ancelotti constamment interrogé, avec de mauvais résultats en Serie A et des émeutes de joueurs contre le président tout-puissant, Aurelio De Laurentiis, Naples a semblé dériver sans pouvoir reprendre le bon cap.

Arnau Montserrat

Ils sont passés de la lutte pour le «Scudetto» avec la Juventus pour être vaincus non seulement par un Inter Milan avec un projet attrayant et croissant, mais par des équipes telles que Atalanta, Rome, Lazio, Milan lui-même et des équipes de demi-table avec des budgets et des objectifs sportifs qui ne sont pas comparables à l’entité napolitaine. La révolution a dû venir au projet et dans les bureaux du club ils ont commencé à travailler.

La première pierre du nouveau projet a été de remplacer un Carlo Ancelotti dont le crédit était épuisé. Malgré ses bonnes relations avec le président, pas même accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions dans un groupe où Liverpool a été sauvé.

De la main douce du triple champion d’Europe en tant qu’entraîneur à un gars comme Genaro Gattuso qui a reçu un consensus parmi les fans de Partenopea mais qui, à ses débuts, n’a pas beaucoup changé les choses. Les résultats ont coûté cher et après un départ avec plus de défaites que de victoires, ‘Rino’ a réussi à redresser l’équipe. Surtout les triomphes, il a réalisé le week-end dernier contre la Juventus.

Un avertissement pour le Barça que l’on trouvera un Naples complètement changé, avec une nouvelle façon de comprendre le football et qui a déjà montré qu’il est capable de battre des équipes qui sont candidates à la victoire finale en Europe comme es Juve.

Trois nouveaux visages

Nouvelle sève pour l’équipe. De Laurentiis a pris le portefeuille pour une promenade dans ce marché d’hiver à la recherche de pièces qui enlèvent ce qui est déjà à l’intérieur du vestiaire.

Le premier arrivé est Diego Demme du Red Bull Leipzig. Naples a payé 10 millions d’euros fixes plus 2 en variables qui pourront être converties en trois à l’avenir par un milieu de terrain de 29 ans qui les avait vécues de toutes les couleurs avec l’équipe allemande.

Il était l’un des deux survivants de l’équipe historique qui, au cours de la saison 2013-2014, est passée de la troisième à la seconde, de sorte que quelques saisons plus tard, il a combattu avec l’élite de la Bundesliga avec une nouvelle ascension. Comme un détail curieux, Son nom est Diego pour son amour paternel pour Naples et, bien sûr, Maradona. Le destin qui devait unir ces deux voies.

Le deuxième à passer à la caisse était une vieille connaissance de LaLiga. Stanislav Lobotka pour lequel ils ont payé 24 millions d’euros à Celta. Le Slovaque de 25 ans a ébloui lors de sa première saison avec ceux de Vigo mais sa performance a été moindre. Ils ont pris une tranche d’un milieu de terrain de baseball avec lequel des joueurs comme Fabian se connecteront rapidement.

Déjà dans cette dernière partie du marché des transferts, l’équipe napolitaine ajoute une autre pièce à son centre renouvelé du champ avec une autre incorporation «supérieure», Matteo Politano. Rejet de Conte avec très peu de minutes pendant la première partie de la saison, l’ancien Inter l’avait déjà fait avec Rome mais la passe ratée de Leandro Spinazzola par le “ neroazzurri ”, faisait partie du troc pour l’arrivée de Politano, empêché que le centre du campeur portait la chemise Roma.

Compte tenu de la situation, Naples a été rapide et a fait avec le joueur un prêt avec option d’achat obligatoire à la fin de la saison. 2,5 millions maintenant et 19 à la fin de la campagne.

Place finale manquante

Ce ne sont pas les seuls ajouts de Naples. Il a déboursé 14 millions d’euros pour le centre du Kosovo del Hellas Verona, Amir Rrahmani. Avec 25 ans, c’est un pari pour l’avenir car il a été cédé au même club jusqu’à la fin de la saison.

Une opération similaire à celle qu’ils prévoient de clôturer avant la fermeture du marché avec Andrea Petagna, devant 24 du SPAL. L’accord semble conclu et sera également attribué.

Pour la dernière enchère, et celle-ci sera trouvée par le Barça en huitièmes de finale, le club finalise l’arrivée de l’équipe Ricardo Rodriguez, Joueur de Milan. Un nettoyant pour le visage à part entière. Soyez prudent Barça.