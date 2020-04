“Naples? De Laurentiis l’a essayé et Mauro a toujours aimé l’idée”

Mauro Icardi un Naples, accord impossible ou peut-être pas. Elio Letterio Pino, membre de l’entourage de l’attaquant argentin, prêté avec droit de rachat à laInter un PSG, a parlé de la piste napolitaine aux microphones de Radio Marte.

“A Naples, il n’y a pas de saisies”

“Je connais Mauro Icardi depuis 2010, nous avons commencé à le présenter en Italie au début de cette année, il avait toujours joué à Barcelone. Ces derniers mois, il était constamment sur le banc, mais heureusement, Riccardo Pecini l’a cru et l’a conduit à la Sampdoria. Après ce moment, nous avons été harcelés par les grands clubs, le garçon avait explosé, avait fait deux buts à Turin contre la Juventus et c’était un janvier de feu pour le marché: il était très proche de Napoli mais l’Inter a émergé. On ne peut blâmer De Laurentiis pour rien, il a toujours essayé de le prendre. Puis pour une raison ou une autre, Mauro ne voulait probablement pas rester en Italie l’été dernier, le président n’était que la victime du moment. Mauro est un attaquant qui peut ne pas convenir à quelqu’un pour une certaine forme mais si je pense que je veux prendre un attaquant, qui pourrais-je prendre aujourd’hui qui est bon pour Napoli? “.

Et en conclusion: «Qu’on le veuille ou non, Mauro marque toujours. Pour moi, c’est un joueur extraordinaire, il a toujours une marge de croissance de 30 à 40%. PSG? Mauro a très bien fait, puis il n’a pas disputé les deux derniers de la Ligue des champions, c’est vrai, mais le groupe est très fort. Si vous jouez sur le banc, c’est peut-être parce que Cavani joue, ou un comme ça, pas le dernier. Un footballeur de 27 ans avec cette moyenne de réussite j’essaierais toujours de le garder, alors Leonardo est très bon et fera ses évaluations. Napoli? Évidemment son agent est Wanda Nara et elle s’occupe de ses intérêts, je connais bien Mauro, il est un peu comme mon fils. Il a toujours aimé l’idée de Naples. Il y a eu une controverse dans le passé avec Maradona, mais il connaît bien son histoire et sait que Naples est la ville de son idole, car il est l’idole de tous les Argentins. Naples aurait peut-être été la place idéale pour l’éclairer, il n’y a donc absolument aucune forclusion ».