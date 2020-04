Naples, De Laurentiis: «Nous y arriverons. Le football sera bientôt de retour, je travaille pour une récupération rapide et sûre pour tous ‘| Serie A

Le président de Naples Aurelio De Laurentiis est intervenu sur son profil Twitter pour souhaiter aux fans bleus les meilleurs vœux de Joyeuses Pâques: “Chers fans de Napoli, chers Napolitains et fans de football. Les salutations que je vais vous adresser sont différentes que d’habitude. C’est une étrange Pâques qui nous vivons. Nous sommes tous enfermés dans nos maisons pour combattre un ennemi terrible et sournois. Presque toutes les activités sont suspendues. Le football est arrêté depuis un mois et demi et nous ne savons pas quand il pourra reprendre. Beaucoup nous ont quittés et l’ont fait sans pouvoir pas même pour embrasser leurs proches pour la dernière fois. Et beaucoup sont encore en difficulté. Je pense à ceux qui sont en soins intensifs, je pense au personnel médical qui mène une bataille très difficile. Et je pense à tous ceux qui ont été économiquement touchés par cette pandémie Mais je pense aussi que nous pourrons nous en sortir, non sans difficulté, mais nous réussirons. Je ne dis pas que tout redeviendra comme avant, car beaucoup de choses, beaucoup de nos attitudes Je ne me suis pas bien passé, mais je suis sûr que nos vies seront un jour encore meilleures. Je sais que le football te manque, mais cela aussi sera bientôt de retour. Je travaille sur une récupération rapide et sûre pour la santé de tous. Du fond du cœur, je vous souhaite les meilleurs vœux de Joyeuses Pâques. Nous le ferons. Aurelio De Laurentiis “.