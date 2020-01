Naples, défi devant les tribunaux: les «garçons Raiola» contre De Laurentiis | Primapagina

Premier tour au tribunal. Napoli et les joueurs affronteront demain matin, lors de la première audition d’une bataille juridique qui risque d’affecter le présent et le futur proche du club. Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport le problème est lié aux amendes demandées par l’entreprise, après la mutinerie du 5 novembre, et les commissions d’arbitrage qui doivent être constituées pour établir le fondement des accusations du club et l’étendue des sanctions (environ 2,5 millions demandés au total). Napoli a nommé l’avocat du travail Bruno Piacci comme arbitre pour les 24 collèges à former, les joueurs ont nommé plusieurs autres experts comme arbitres, mais en même temps, six joueurs ont demandé la récusation de Piacci lui-même.

RAIOLA BOYS – Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Kostas Manolas, Dries Mertens, Arek Milik et Piotr Zielinski, six joueurs bleus sous l’aile protectrice de Mino Raiola, par l’intermédiaire des avocats ont demandé au tribunal de Naples de récuser Piacci, comme participant à 24 arbitrages différents (25 avec Higuain il y a deux ans), nommé par la même partie (Napoli) perdrait son rôle indépendant de “super partes”. répour sa part, le club bleu soutiendra plutôt que la figure professionnelle de Piacci ne peut être considérée comme partisane.

CAUSE CIVILE – La décision du Tribunal est attendue au plus tard le lendemain et conditionnera évidemment la création des groupes spéciaux d’arbitrage eux-mêmes. Pas avant mars, il n’y aura une définition des sentences arbitrales. Et puis il y a la menace de De Laurentiis de poursuite civile pour atteinte à l’image.