Naples, Demme: «Europe? D’abord les 40 points pour le salut. À propos de Barcelone … ‘| Serie A

Diego Demme, milieu de terrain du Naples, il s’est exprimé après la victoire sur le terrain de Cagliari au micro de Sky Sport: “Nous sommes très heureux de la victoire, nous avons maintenant 33 points. Nous voulons faire 40 points, puis nous verrons quoi faire, si nous parvenons à arriver en Europe. Barcelone? Non , on pense d’abord à Brescia puis à Barcelone. C’était un match difficile, Cagliari est une bonne équipe. Mais maintenant on joue toujours ensemble, même en phase défensive, on continue comme ça. Si on est un peu plus équipe? Oui, je pense oui. ”