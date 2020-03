Naples désinfecte San Paolo

Mercredi dernier, lune série A a rapporté qu’en raison du risque de coronavirus, le match de Coppa Italia entre Naples et l’Inter, prévu le 5 mars au stade San Paolo, a été reporté pour une date encore à définir.

03/06/2020 à 13:46

CET

sport.es

Après la suspension du match, Plusieurs opérateurs ont commencé à fumiger le site sportif pour éviter une nouvelle contagion. Protégés par la tenue spéciale et les masques, ils ont désinfecté les marches de San Paolo jusqu’aux intérieurs des stades, tels que la salle de presse et les vestiaires.

La Série A a publié une déclaration reportant le duel des échanson entre Naples et l’Inter, notant la décision du préfet de Naples, Marco Valentini:

“Le président de la Ligue de Serie A, ayant pris connaissance de l’ordonnance du préfet de Naples du 4 mars 2020 n ° 0069870 ordonnant le report à une date ultérieure du match retour des demi-finales de la Coppa Italia entre le Naples et l’Inter, prévue le 5 mars à 20 h 45 CET, annonce que la réunion susmentionnée est reportée à une date encore à définir. “

L’épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 100 morts dans le pays transalpin et plus de 2000 infectés. Après quatre matchs du vingt-cinquième jour et six du vingt-sixième jour ont été reportés en raison de l’alerte virale, La série A doit également décider quand les deux demi-finales du retour de Coppa Italia seront jouées: Juventus-Milan et Naples-Inter.