Naples, d’Espagne veut Fabian Ruiz mais pour De Laurentiis c’est non transférable

Le Real Madrid et Barcelone sont prêts à investir jusqu’à 70 millions d’euros pour acheter à Naples Fabian Ruiz. De Laurentiis, cependant, veut construire l’équipe de demain autour de lui et le considère donc comme incroyable. Juste au cas où Gattuso devaient obtenir une confirmation, son avis sur la question sera également déterminant et il y a fort à parier qu’il s’agira d’un avis adressé à l’impossibilité conçue par le président. Les clubs espagnols n’abandonneront pas et ne retourneront pas au pouvoir en été, mais les bleus ne seront pas trouvés sans préparation. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.